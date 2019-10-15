Menajeri açıkladı! Onyekuru Galatasaray'a dönmek istiyor
Giriş Tarihi: 15.10.2019
Henry Onyekuru’nun devre arasında Galatasaray’a döneceği iddialarını yanıtlayan D’Avila, “1 ay içinde durum netleşir... Onyekuru çok pozitif. Son kararı Monaco verecek” dedi.Sezon başında Everton'dan Monaco'ya transfer Henry Onyekuru'nun yeniden Galatasaray'a döneceği iddia ediliyor. Radyospor'a konuşan Nijeryalı yıldızın menajeri William D'Avila, Sarı-Kırmızılılar'ı sevindirecek açıklamalar yaptı.
HARİKA BİR SEZON YAŞADI
D'avıla, "Onyekuru, Galatasaray'da harika bir sezon yaşadı. Galatasaray'a karşı çok pozitif. Ama her şey Monaco'ya bağlı. Önümüzdeki ay bu durum netleşir" dedi.
ELBETTE TRANSFER SÖZ KONUSU
Onyekuru'nun ciddi bir sakatlığı olmadığını da söyleyen D'Avila, "Elbette G.Saray'a Ocak ayında transferi söz konusu. Ben de inisiyatif kullanacağım" diye konuştu.
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