St Pauli, Enver Cenk Şahin'i kadro dışı bıraktı

Almanya 2. Lig ekibi St. Pauli, Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Enver Cenk Şahin'i kadro dışı bıraktı. Almanlar, kararı resmi internet sitesinden açıkladı.

Bu karar kulübün resmi sitesinden açıklandı. Yapılan açıklamada Şahin'in antrenman ve maçlara katılamayacağı belirtildi.

Türk futbolcunun sözleşmesinin sabit kalacağı ve başka kulüplerle transfer görüşmesinde bulunma izni verildiği de detay bilgi olarak yer aldı.

Enver Cenk Şahin'in paylaşımının kulüp kültürüyle bağdaşmadığı bir kez daha tekrarlandı.