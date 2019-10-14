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St Pauli, Enver Cenk Şahin'i kadro dışı bıraktı

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Giriş Tarihi: 14.10.2019
ST PAULİ'DEN SKANDAL ENVER CENK ŞAHİN KARARI

2. Lig ekibi St. Pauli, Barış Pınarı Harekatı'na destek veren 'i bıraktı. Almanlar, kararı resmi internet sitesinden açıkladı.

Bu karar kulübün resmi sitesinden açıklandı. Yapılan açıklamada Şahin'in antrenman ve maçlara katılamayacağı belirtildi.

Türk futbolcunun sözleşmesinin sabit kalacağı ve başka kulüplerle transfer görüşmesinde bulunma izni verildiği de detay bilgi olarak yer aldı.

'in paylaşımının kulüp kültürüyle bağdaşmadığı bir kez daha tekrarlandı.

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