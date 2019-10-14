Enver Cenk Şahin bakın nereli çıktı?

Sosyal medya hesabından Barış Pınarı Harekatı'na destek verdikten sonra kulübü St Pauli ile gerilim yaşayan, ayrıca Alman taraftarlardan büyük tepki gören Enver Cenk Şahin son günlerin en çok merak edilen isimleri arasında yer aldı. Enver Cenk Şahin ile ilgili olarak en çok aranan soru Enver Cenk Şahin nereli? oldu. İşte başta Enver Cenk Şahin olmak üzere birçok ünlü futbolcunun merak edilen memleketleri.

Giriş Tarihi: 14.10.2019 16:10 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 16:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





