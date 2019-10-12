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Milli Yıldızlarımız Cengiz Ünder ve Merih Demiral için skandal çağrı

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Giriş Tarihi: 12.10.2019 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019
MİLLİ YILDIZLAR İÇİN SKANDAL ÇAĞRI

Milli Yıldızlarımız ve 'ın 'na destek veren paylaşımlar yapması İtalyanları rahatsız etti. İtalyan Senatör , iki oyuncumuzun yaptığı paylaşımlar sonrasında "Savaş istiyorlarsa ülkelerine geri dönsünler" açıklaması yaptı.

Daha önce ırkçı söylemleriyle öne çıkan aşırı sağcı Senatör, "Eğer Demiral ve Ünder milliyetçilik yapmak ve Türkleri savunmak istiyorlarsa, evleri İstanbul ya da Ankara'ya geri dönsünler. 'de çok iyi şekilde karşılanacaklardır. Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Galatasaray'a gitsinler. Roma ve taraftarları onların formayı çıkarmasını ve takımdan ayrılmasını isteyerek iyi yaptı" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

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"TÜRKİYE'YE DÖNSÜN"

İki oyuncunun sözleşmelerinin kulüplerinde feshedilmesi gerektiği yönünde çağrı yapan , "İtalyan kulüplerinden kazandıkları milyonlerı bıraksınlar ve Türkiye'ye gitsinler. demokrasi ve barış ülkesidir, bağımsızlık ülkesidir, başkalarının hayatlarına saygı duyulan ülkedir. Buna katılmayan varsa, Türkiye'ye, dönsün" diyerek iki oyuncunun düşüncelerine saygısızlık yapmayı sürdürdü.

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FUTBOLCULARDAN MEHMETÇİK'E DESTEK

Futbol camiası, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan 'na katılan Mehmetçik'e destek verdi.

Yurt dışında Türkiye'yi temsil eden futbolculardan , , , 'nun yanı sıra 'de forma giyen birçok oyuncu, destek mesajlarıyla Türk ordusunun yanında yer aldı.

İtalya'nın Juventus takımında forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, yaptığı paylaşımda, 'ün "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" sözünün İngilizcesine yer verdi.

Genç oyuncu, "Türkiye'nin 911 kilometrelik Suriye sınırında terör koridoru var. PKK/YPG, kadın, çocuk ve bebeklerin aralarında yer aldığı 40 bin insanın ölümünden sorumlu. Türkiye'nin misyonu, güney sınırındaki bu terör koridorunu temizlemek ve bölgeye barış getirmek. Ayrıca 2 milyon Suriyelinin güvenli bölgeye yerleşmesini sağlamak." ifadelerini kullandı.

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"TÜRK ASKERİNİ SEVİNÇLE KARŞILAMASI..."

Merih Demiral, ellerinde Türk bayrağı bulunan çocukların Türk askerini sevinçle karşılaması ve askerlerin çocuklara karşı şefkatli yaklaşımlarının olduğu fotoğraflara da yer verdi.

İtalya'nın Milan takımında forma giyen Hakan Çalhanoğlu da Merih Demiral ile aynı görselleri paylaştı. 'nın Real Valladolid ekibinde forma giyen Enes Ünal ise "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve kahraman Mehmetçiğimizin her zaman yanındayız, dualarımız sizinle" paylaşımında bulundu.

İspanya'nın Celta Vigo takımında oynayan Okay Yokuşlu da paylaşımında "Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız. Dualarımız sizinle." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Altay Bayındır, , , , Emre Akbaba, Doğukan Sinik, , , Emre Çolak, Güray Vural, Yasin Öztekin, Oğuzhan Özyakup, Efecan Karaca ve Abdülkadir Ömür de benzer mesajlarla Türk askerine destek verdi.

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