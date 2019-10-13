Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan takıma 2 gün izin
Giriş Tarihi: 13.10.2019
Hafta içinde son derece yoğun bir tempo ile çalışan Fenerbahçe'de teknik patron Ersun Yanal futbolcularına 2 gün izin verdi.Hafta içinde son derece yoğun bir tempo ile çalışan Fenerbahçe'de teknik patron Ersun Yanal futbolcularına 2 gün izin verdi. Dün izin yapan bugünü de izinli geçirecek olan Sarı- Lacivertliler, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışma ile devam edecek.
ADIL RAMI HAZIR
Adil Rami, hocası Ersun Yanal'a oynamak için hazır olduğunu söyledi. Yanal, büyük ihtimalle Rami'yi Denizli'de 11'de sahaya sürecek.
RODRIGUES İÇİN UMUT VAR
Ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle takımdan ayrı çalışan Rodrigues'in Denizli deplasmanına götürülme ihtimali var. Rodrigues bu maçta hamle oyuncusu olarak 2. yarıda oynaması bekleniyor.
FENERIUM'DA ÇADIR GÜNLERİ
14-31 Ekim tarihleri arasında Ülker Stadyumu 1907 tribünü avlusuna kurulan İndirim Çadırı'nda ürünler özel fiyatlarla satışa sunulacak. Çadır gününe önemli talep bekleniyor
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