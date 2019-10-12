A Milli Takım'a Emre Belözoğlu'ndan kötü haber
Gelen son dakika haberine göre; Dün akşam oynanan Arnavutluk karşılaşmasında göğüs bölgesine darbe alan Milli futbolcu Emre Belözoğlu'nun sol kaburgasında kırık tespit edildiği açıklandı.
Bugün çekilen röntgen ve ultrason sonuçlarının ardından sol kaburgasında kırık olduğu tespit edilen Emre Belözoğlu, Fransa maçında forma giyemeyecek.
ARKADAŞLARINI YALNIZ BIRAKMAYACAK
Fransa karşısında forma giyemeyecek olan Emre Belözoğlu, arkadaşlarını yalnız bırakmamak için tedavisinin A Milli Takım kampında sürmesini istedi.
KAMPTA TEDAVİ EDİLECEK
TFF'den yapılan açıklamada, "Emre Belözoğlu'nun sol kaburgasında kırık olduğu tespit edildi. Sakatlığı nedeniyle Fransa maçında forma giyemeyecek olan kaptan, bu önemli müsabakada takım arkadaşlarının yanında olmak istediğinden, tedavi sürecini A Milli Takım kampında sürdürecek." ifadeleri kullanıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Fatih Terim'den radikal karar! Galatasaray değişiyor
- Almanya'da Enver Cenk Şahin için skandal hareket!
- Türkiye E-Spor’da global marka olma yolunda ilerliyor
- Futbola damga vuracak gençler açıklandı! Türkiye'den...
- Milli maç hangi kanalda? Türkiye Arnavutluk maçı hangi kanaldan yayınlanacak?
- Terim'den 'Barış Pınarı' mesajı
- Fenerbahçe devre arasında şaha kalkacak!
- Türkiye, Arnavutluk'u 1-0 mağlup etti
- İşte Türkiye-Arnavutluk maçı ilk 11'leri
- Türkiye Arnavutluk maçı canlı anlatım
- Bankalardan indirim kararı… Konut kredisi faiz oranları ne kadar? En uygun konut kredisi yüzde kaç?
- Son dakika: Mehmetçiği karşısında gören teröristler ABD zırhlılarını bırakıp kaçtı! İşte o görüntüler |Video
- Azez şehidi Yunus Mermer'in ailesine yolladığı son görüntü yürekleri dağladı |Video
- Son dakika: Akçakale'deki basın mensuplarına havan saldırısı düzenlendi! Saldırı sonrası panik kamerada
- 26. dönem POMEM polis alımı son dakika duyurusu! 7 bin polis alımı POMEM başvuru şartları nelerdir?
- 12-13 Ekim İstanbul hava durumu: Meteoroloji son dakika uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
- 11 Ekim TRT 1 yayın akışı! Payitaht Abdülhamid yeni bölüm ne zaman?
- Milli maç hangi kanalda? Türkiye Arnavutluk maçı hangi kanaldan yayınlanacak?
- Hercai 16. bölüm izle! Hercai 16. son bölüm tek parça kesintisiz izle! - ATV
- Şehit Abdülhamit Bilgen kimdir? Abdülhamit Bilgen nereli?
- Şehit Yunus Mermer kimdir? Yunus Mermer nereli?
- Acı haberi TSK duyurdu... Şehit Hacı Bebek kimdir? Uzman Çavuş Hacı Bebek nereli?