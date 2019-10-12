A Milli Takım'a Emre Belözoğlu'ndan kötü haber

Gelen son dakika haberine göre; Dün akşam oynanan Arnavutluk karşılaşmasında göğüs bölgesine darbe alan Milli futbolcu Emre Belözoğlu'nun sol kaburgasında kırık tespit edildiği açıklandı.

Bugün çekilen röntgen ve ultrason sonuçlarının ardından sol kaburgasında kırık olduğu tespit edilen Emre Belözoğlu, Fransa maçında forma giyemeyecek.

ARKADAŞLARINI YALNIZ BIRAKMAYACAK

Fransa karşısında forma giyemeyecek olan Emre Belözoğlu, arkadaşlarını yalnız bırakmamak için tedavisinin A Milli Takım kampında sürmesini istedi.

KAMPTA TEDAVİ EDİLECEK

TFF'den yapılan açıklamada, "Emre Belözoğlu'nun sol kaburgasında kırık olduğu tespit edildi. Sakatlığı nedeniyle Fransa maçında forma giyemeyecek olan kaptan, bu önemli müsabakada takım arkadaşlarının yanında olmak istediğinden, tedavi sürecini A Milli Takım kampında sürdürecek." ifadeleri kullanıldı.