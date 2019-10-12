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A Milli Takım'a Emre Belözoğlu'ndan kötü haber

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Giriş Tarihi: 12.10.2019 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019
KAPTAN EMRE'DEN KÖTÜ HABER!

Gelen son dakika haberine göre; Dün akşam oynanan Arnavutluk karşılaşmasında göğüs bölgesine darbe alan Milli futbolcu 'nun sol kaburgasında kırık tespit edildiği açıklandı.

Bugün çekilen röntgen ve ultrason sonuçlarının ardından sol kaburgasında kırık olduğu tespit edilen , maçında forma giyemeyecek.

ARKADAŞLARINI YALNIZ BIRAKMAYACAK

Fransa karşısında forma giyemeyecek olan Emre Belözoğlu, arkadaşlarını yalnız bırakmamak için tedavisinin A kampında sürmesini istedi.

KAMPTA TEDAVİ EDİLECEK

TFF'den yapılan açıklamada, "Emre Belözoğlu'nun sol kaburgasında kırık olduğu tespit edildi. Sakatlığı nedeniyle Fransa maçında forma giyemeyecek olan kaptan, bu önemli müsabakada takım arkadaşlarının yanında olmak istediğinden, tedavi sürecini A Milli Takım kampında sürdürecek." ifadeleri kullanıldı.

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