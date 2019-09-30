Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda sorusuna futbol severler yanıt arıyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi? Geçmiş yıllarda şifreli kanalda yayınlanan Şampiyonlar Ligi için bir maç şifreli, bir maç şifresiz yayınlanma durumu söz konusuydu. Futbolseverler, gruplarda ikinci maçlar öncesi Galatasaray – PSG maçı için araştırma yapıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi? İşte yanıtı!

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi? Devler Ligi gruplarında 2. hafta heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki zirvesi olarak kabul edilen Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maç programını merak eden futbolseverler Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda olduğun da araştırıyor. Peki Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi? Galatasaray'ın gruptaki ilk maçı beIN Sports'tan şifreli şekilde yayınlanmıştı. İşte Şampiyonlar Ligi maçlarına ilişkin tüm merak edilenler…

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray'ın PSG ile oynayacağı nefes kesecek mücadele 1 Ekim Salı akşamı saat 22:00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 HD kanalından şifreli olarak yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

A Grubu

19.55 Real Madrid - Club Brugge beIN SPORTS 1

22.00 Galatasaray - Paris Saint Germain beIN SPORTS 1

B Grubu

22.00 Kızılyıldız - Olympiacos beIN MAX 2

22.00 Tottenham - Bayern Münih beIN SPORTS 2

C Grubu

19.55 Atalanta - Shaktar Donetsk beIN SPORTS 2

22.00 Manchester City - Dinamo Zagreb beIN SPORTS 4

D Grubu

22.00 Juventus - Bayern Leverkusen beIN SPORTS 3

22.00 Lokomotiv Moskova - Atletico Madrid beIN MAX 1

Çarşamba

E Grubu

19.55 Genk - Napoli beIN SPORTS 2

22.00 Liverpool - Salzburg beIN SPORTS 3

F Grubu

19.55 Slavia Prag - Borussia Dortmund beIN SPORTS 1

22.00 Barcelona - İnter beIN SPORTS 2

G Grubu

22.00 Leipzig - Lyon beIN MAX 1

22.00 Zenit - Benfica beIN MAX 2

H Grubu

22.00 Valencia - Ajax beIN SPORTS 4

22.00 Lille - Chelsea beIN SPORTS 1