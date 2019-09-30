Galatasaray PSG maçı hangi kanalda, şifresiz mi? GS PSG maçı ne zaman saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi'nde merakla beklenen Galatasaray PSG maçı hangi kanalda? GS PSG maçı ne zaman saat kaçta sorusuna sarı kırmızılı taraftarlar yanıt arıyor. Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçları başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray'ın bu haftaki rakibi yıldızlar topluluğu PSG olacak. Peki, Galatasaray PSG hangi kanalda şifresiz mi? Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. İşte, taraftarların merak ettiği GS PSG maçı hangi kanalda sorusunun cevabı…
Giriş Tarihi: 30.09.2019 17:18Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 17:21