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Galatasaray PSG maçı hangi kanalda, şifresiz mi? GS PSG maçı ne zaman saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi'nde merakla beklenen Galatasaray PSG maçı hangi kanalda? GS PSG maçı ne zaman saat kaçta sorusuna sarı kırmızılı taraftarlar yanıt arıyor. Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçları başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray'ın bu haftaki rakibi yıldızlar topluluğu PSG olacak. Peki, Galatasaray PSG hangi kanalda şifresiz mi? Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. İşte, taraftarların merak ettiği GS PSG maçı hangi kanalda sorusunun cevabı…

Giriş Tarihi: 30.09.2019 17:18 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 17:21
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Galatasaray PSG maçı hangi kanalda, şifresiz mi? GS PSG maçı ne zaman saat kaçta?

Galatasaray PSG maçı hangi kanalda? GS PSG maçı ne zaman saat kaçta sorusu futbol severlerin gündeminde yer alıyor. Devler Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Gruptaki ilk maçında deplasmanda Club Brugge ile golsüz berabere kalan Galatasaray'ın rakibi kadrosu yıldızlarla dolu PSG olacak. Fransız ekibi gruptaki ilk maçında Real Madrid'i mağlup etmişti. Peki, Galatasaray PSG maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray PSG maçı ne zaman ve saat kaçta? İşte Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak nefes kesecek maçla ilgili bilgiler!

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Galatasaray PSG maçı hangi kanalda, şifresiz mi? GS PSG maçı ne zaman saat kaçta?

GALATASARAY PSG MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yöneteceği karşılaşma 1 Ekim Salı günü saat 22:00'de başlayacak. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 1 HD kanalından canlı yayınlanacak. Dev maçı yalnızca beIN Sports aboneliği olan kişiler izleyebilecek.

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Galatasaray PSG maçı hangi kanalda, şifresiz mi? GS PSG maçı ne zaman saat kaçta?

MAÇA POLONYALI HAKEM

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ikinci haftasında 1 Ekim Salı günü İstanbul'da oynanacak Galatasaray-Paris Saint Germain maçını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

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Galatasaray PSG maçı hangi kanalda, şifresiz mi? GS PSG maçı ne zaman saat kaçta?

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.

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Galatasaray PSG maçı hangi kanalda, şifresiz mi? GS PSG maçı ne zaman saat kaçta?

Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Pawel Gil, Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak da Tomasz Kwiatkowski görev alacak.