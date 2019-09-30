Galatasaray PSG maçı hangi kanalda, şifresiz mi? GS PSG maçı ne zaman saat kaçta?

Galatasaray PSG maçı hangi kanalda? GS PSG maçı ne zaman saat kaçta sorusu futbol severlerin gündeminde yer alıyor. Devler Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Gruptaki ilk maçında deplasmanda Club Brugge ile golsüz berabere kalan Galatasaray'ın rakibi kadrosu yıldızlarla dolu PSG olacak. Fransız ekibi gruptaki ilk maçında Real Madrid'i mağlup etmişti. Peki, Galatasaray PSG maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray PSG maçı ne zaman ve saat kaçta? İşte Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak nefes kesecek maçla ilgili bilgiler!