Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım ABD yolcusu

Uzun süren sakatlığını atlatan milli futbolcu ayak tabanlığındaki sorun nedeniyle ABD’ye tedaviye gidiyor. Yıldız futbolcu milli ara sonrası sahalara dönecek.

sakatlık sonrasındaderbisinin kadrosunda yer alan'la ilgili can sıkıcı bir haber geldi... Milli futbolcu ayak tabanlığında uyumsuzluk yaşadığı içiniçinde'ye gidecek.'nin tedavi olduğu merkezde kendisine yeni tabanlık yapılacak olanmaçında oynayamayacak. Yıldız futbolcu milli ara sonrası sahalara dönecek.