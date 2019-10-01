Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım ABD yolcusu
Giriş Tarihi: 01.10.2019
Uzun süren sakatlığını atlatan milli futbolcu ayak tabanlığındaki sorun nedeniyle ABD’ye tedaviye gidiyor. Yıldız futbolcu milli ara sonrası sahalara dönecek.Yaşadığı sakatlık sonrasında Galatasaray derbisinin kadrosunda yer alan Hasan Ali Kaldırım'la ilgili can sıkıcı bir haber geldi... Milli futbolcu ayak tabanlığında uyumsuzluk yaşadığı için 1-2 gün içinde ABD'ye gidecek. Tolga Ciğerci'nin tedavi olduğu merkezde kendisine yeni tabanlık yapılacak olan Hasan Ali, Antalya maçında oynayamayacak. Yıldız futbolcu milli ara sonrası sahalara dönecek.
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