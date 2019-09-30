Paris Saint-Germain Galatasaray maçı kadrosunu açıkladı
Giriş Tarihi: 30.09.2019 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019
Son dakika haberi... Şampiyonlar Ligi'nde salı gecesi Galatasaray ile karşılaşacak olan PSG, maç kadrosunu açıkladı. PSG'de cezası olan Neymar kadroya dahil edilmezken, önemli bir yıldız daha İstanbul'a getirilmeyecek.
Devler Ligi'nde gruptaki ikinci sınavını temsilcimiz Galatasaray'a karşı verecek olan Paris Saint-Germain'in maç kafilesi belli oldu.
Fransız temsilcisinin İstanbul yolculuğunda yer almayan isimler şöyle;
Neymar, Mitchel Bakker, Colin Dagba, Julian Draxler, Loic, Cavani
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Çağlar Söyüncü Premier Lig'e damgasını vurdu!
- Trabzonspor derbide esti gürledi
- Sezon başı methiyeler düzülen Galatasaray alarm veriyor!
- Trabzon Beşiktaş canlı anlatım - İZLE
- Fatih Terim'den sürpriz ilk 11 kararı!
- Abdullah Avcı'dan flaş istifa açıklaması
- Ramil Guliyev yarı finalde
- İstiklal Marşı'nı Youtube’dan öğrendi
- Derbide tansiyon yüksek! İlk görüntüler
- Etnospor Festivali Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nda
Daha Fazla Gör
- Bakan Berat Albayrak’ın “Dolarizasyona karşı tedbir setini devreye alacağız” mesajının anlamı ne? | Video
- Son dakika: Bakan Berat Albayrak’tan "Yeni Ekonomi Programı Lansman Toplantısı"da önemli açıklamalar
- Diyarbakır'da iki PKK'lı terörist yakalandı! Biri HDP il yöneticisi ve biri de HDP milletvekili adayı çıktı!
- İran'dan Çin iddialarına yalanlama
- Başkan Erdoğan Washington Post’a yazdı! Dünyaya flaş Cemal Kaşıkçı mesajı
- 'Diyarbakır anneleri'nden CHP'ye sert tepki: Bizleri görmezden gelenler bu vahşetin ortağıdır
- Adana'da özel harekat polisi servisinin geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırının failleri belli oldu
- Otomotivde faiz indirimi kampanyasına Otokar ve BMC de katıldı
- Yazar Mahmut Övür'den CHP'yi köşeye sıkıştıran soru: Suriye’deki 26 ABD üssü CHP’yi rahatsız etmiyor mu?
- İran'dan son dakika açıklaması: Teyakkuza geçiyoruz
- Metin Feyzioğlu: Terör örgütünü yürekten lanetlemeyenle işimiz olmaz
- İçişleri Bakanlığı duyurdu! Polis olmanın şartları değişiyor...