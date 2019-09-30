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Paris Saint-Germain Galatasaray maçı kadrosunu açıkladı

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Giriş Tarihi: 30.09.2019 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019
PSG GALATASARAY MAÇI KADROSUNU AÇIKLADI

Son dakika haberi... Şampiyonlar Ligi'nde salı gecesi ile karşılaşacak olan , maç kadrosunu açıkladı. PSG'de cezası olan kadroya dahil edilmezken, önemli bir yıldız daha 'a getirilmeyecek.

Devler Ligi'nde gruptaki ikinci sınavını temsilcimiz 'a karşı verecek olan Saint-Germain'in maç kafilesi belli oldu.

Fransız temsilcisinin yolculuğunda yer almayan isimler şöyle;

, Mitchel Bakker, Colin Dagba, Julian Draxler, Loic, Cavani

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