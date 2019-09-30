Galatasaray - PSG maçı öncesi Fatih Terim'den flaş açıklamalar
Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve Belhanda salı günü akşamı oynanacak zorlu PSG maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Terim, "Şampiyonlar Ligi'nin yabancısı değiliz, bu tip takımlarla oynadık. 'Neymar yok vah vah, Cavani de sakatlanmış çok kötü, bu büyük avantaj' gibi söylemlere Galatasaraylılar kanmasın." dedi.
Fatih Terim ve Belhanda'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
YOUNES BELHANDA:
"Performansımı çok etkilemeyecek maske, sahada bunun handikap olduğunu unutup ona göre oynuyorsunuz. Çok etkisi olacağını sanmıyorum."
"Oynamalarına izin vermemeliyiz. Topa sahip olmayı seviyorlar, onları toptan mahrum bırakırsak biz etkili olabiliriz. Top oynatmazsak biz avantajı ele geçireceğiz. Onlar Avrupa'nın büyük takımlarından biri, etkili şekilde top oynadığımız zaman zorlanacaklar."
"Falcao'nun sadece 3 maç oynadığını unutmamak gerekiyor. Ayrıca birçok yeni oyuncu var. Sabretmek ve şampiyonluğa oynadığımızı unutmamak gerekiyor.''
"Duran toplarda elimden geldiğince en iyi ortaları yapmaya çalışıyorum. Belki de bu konuda yetersizimdir, yeni birini bulmamız gerekebilir."
FATİH TERİM:
"Şampiyonlar Ligi'nin en büyük favorilerinden biriyle oynuyoruz. Yüksek ekonomili bir takımla oynuyoruz. Son 2 yılın Fransa şampiyonuyla oynuyoruz. Artı çok beğendiğim bir teknik adamı ve çok değerli oyuncuları var."
"Yılların kulübü PSG'yi hepimiz izliyoruz. Gururla izliyoruz, ne bileyim saygıyla izliyoruz. Rakibe sonsuz saygımız var ama bizim de niyetimiz saygı görmek. Şampiyonlar Ligi'nin yabancısı değiliz, bu tip takımlarla oynadık, favori olduklarını hiç inkar etmedik."
"Onlara saygı duyuyoruz ama niyetimiz saygı görmek. Şampiyonlar Ligi'nin yabancısı değiliz, bu tip takımlarla oynadık. 'Neymar yok vah vah, Cavani de sakatlanmış çok kötü, bu büyük avantaj' gibi söylemlere Galatasaraylılar kanmasın."
"Belki de Avrupa'nın en önemli, alternatifi çok olan bir takımla oynayacağız. Bir kere bunun keyfini çıkaracağız. Yarın Galatasaray seyircisi, takımını PSG karşısında izleyecek. Sahada bu sürprizi yapmaya, iyi netice almaya gayret göstereceğiz."
"Buralarda olunca PSG ile, Real Madrid'le oynayabiliyorsunuz. Sonuç ne olursa olsun burada olmanın gururunu yaşayacak Galatasaray."
"Takımımın iyi bir reaksiyon göstereceğini düşünüyorum. Bir derbiden 3 gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir takımla karşılaşmak kolay değil. Handikaplarımız var ama hiçbirine sığınmadan, bu turnuvaya başlamadan 3 günde 1 maç oynayacağımızı biliyorduk. Alışmalıyız."
"Fransa'da oynamış, Fransız kökenli oyuncularımızın çok daha rahat olmalarını bekliyorum açıkçası. Gerçi PSG'yi herkes tanıyor ama onlan Fransız futbolunu herkesten fazla tanıyorlar."
"Benim cezam yeni bittiği için maçlardan sonra açıklama şansı bulamadım. Göze hoş gelen, seyir zevki olan, coşkulu, tempolu bir oyun oynanmadığı bir gerçek. Bunu Galatasaraylılara söylemek benim bir borcum. Benim de hoşlanmadığım bir açık."
"2017-18'deki kadronun çatısı tamamen farklıydı. Değişimlerin etki göstermesi için gerekli zamanı tanımak lazım. Süre isteyen, sabır isteyen hoca değilim ama anlatmaya çalıştığım bu. En az 5-6 oyuncu sezon başını bizimle geçirmedi, siz de biliyorsunuz."
"Oyun içinde dizilişten tutun, oyuncu tercihlerine kadar her şey anlık olarak değişiyor. Tek bir sistem ve oyun anlayışıyla maçı bitiremezsiniz. Futbol değişiyor, terimleri de değişiyor. Eskiden kullandığımız kavramların hepsi oyun içinde değişiklik gösteriyor."
"Bir analiz yapıyorsunuz ve karşı takımla kendi takımınızı karşılaştırıyorsunuz. Çıkan analizle sizi 3 puana yaklaştıran en iyi formülü bulacaksınız, ilk 11'i belirleyeceksiniz, 90 dakikayı 4'e 5'e böleceksiniz ve her bölüm için kurgu yapacaksınız. Futbol böyle artık."
"Bizim güçlü bir oyun planımız var. Son 2 sezonun şampiyonu olan takım gibi. Topa çok fazla sahip olan, rakibin de topa daha az sahip olması için çaba sarf eden bir takım... Ana felsefemiz bu."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Çağlar Söyüncü Premier Lig'e damgasını vurdu!
- Galatasaray PSG maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
- PSG Galatasaray maçı kadrosunu açıkladı
- İşte Galatasaray'ın Paris Saint Germain 11'i
- Ramil Guliyev finale yükseldi
- Galatasaray'a PSG maçı öncesi sakatlık şoku
- FIFA'dan flaş Emiliano Sala kararı!
- Süper Lig'de flaş ayrılık!
- Temsilcilerimizin maç hakemleri belli oldu
- Gazişehir Kulübü'nün ismi değişti!
- Eylül ayı enflasyon oranı ne kadar? 2019 Eylül TEFE TÜFE enflasyonu yüzde kaç?
- 2019 Ekim ayı kira artış oranı ne kadar? 2019 Ekim TEFE TÜFE kira artış oranı açıklandı mı?
- Genel af çıkacak mı? Genel af son dakika yargı paketinde neler var? Ceza indirimi olacak mı?
- Canevim neden yok, bitti mi? 30 Eylül ATV yayın akışı Canevim yeni bölüm ne zaman?
- BİM aktüel 4 Ekim Cuma kataloğu! BİM aktüel ürünler kataloğu ısıtıcı ürünler sunuyor!
- 2019 Safer ayı ne zaman? Safer ayı nedir, faziletleri nelerdir?
- PKK'ya darbe üstüne darbe! Öldürülen terörist sayısı 44 oldu
- Galatasaray PSG maçı hangi kanalda, şifresiz mi? GS PSG maçı ne zaman saat kaçta?
- Ankara Mamak'ta meydana gelen otobüs kazasının ilk görüntüleri ortaya çıktı! | Video
- Son dakika: İstanbul'da yeni bir deprem daha
- 3 bankadan müjdeli haber… Konut kredisi faiz oranları ne kadar? En uygun konut kredisi hangi bankada?
- Bilal Erdoğan’dan A Haber'e "Etnospor Kültür Festivali" hakkında flaş açıklamalar