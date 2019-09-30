Serdal Adalı kimdir, kaç yaşında, nereli? Beşiktaş başkan adayı olacak mı?
Serdal Adalı kimdir? Kulislerde Beşiktaş’a bakan adayı olacağı konuşulan Serdar Adalı kim? Başkan adaylığı hakkındaki haberlerle ilgili açıklama yapan Serdal Adalı kimdir, kaç yaşında, nereli sorusuna Beşiktaşlı futbolseverler yanıt aramaya başladı. Başkanlığı için adı geçen isimlerden birisi olan Adalı, "Beşiktaş'a faydalı olacağıma inandığım anda adaylığımı açıklayacağım" dedi.
Serdal Adalı kimdir, kaç yaşında, nereli? Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın istifasının ardından kimin başkan adayları ön plana çıkmaya başladı. Siyah beyazlı camianın önde gelen isimlerinden birisi olan Serdal Adalı kimdir? Fikret Orman ile bir araya gelen Adalı, başkan adaylığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Adalı yaptığı açıklamada; siyah-beyazlı kulübe faydalı olacağına inanması durumunda başkan adaylığını duyuracağını söyledi. Peki, Serdal Adalı kimdir?
AA muhabirine açıklamalarda bulunan Adalı, "Benim adaylığımın, sayın başkanın (Fikret Orman) adaylık kararıyla bir alakası yok. Her iki kararına da saygı duyarım. Burada önemli olan Beşiktaş'a faydalı olup olmayacağımdır. Beşiktaş'a faydalı olacağıma inandığım anda adaylığımı açıklayacağım." dedi.
Beşiktaş Kulübü başkanlığının kendisi için önemli bir makam olduğunu kaydeden Serdal Adalı, "Biz daha önceki dönemlerde başkanla karşılıklı rakip olarak seçime girdik. Geçen sene eylül ayında sayın başkanla bir araya geldik. 'Mevzu bahis Beşiktaş ise gerisi benim için ayrıntıdır.' dedim. Bugünlere kadar geldik. Beşiktaş başkanlığı herkes için olduğu gibi benim için de büyük bir onur ve gururdur." ifadelerini kullandı.
SERDAL ADALI KİMDİR?
Serdal Adalı, 1964 yılı Adana doğumlu. İş adamı ve Türkiye Jokey Kulübü'nün 25. başkanı olan Serdal Adalı 1984 yılında iş hayatına atıldı. Babasının rahatsızlığı dolayısıyla California Üniversitesi'ndeki lisans eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan Adalı, ailesinin desteğiyle Adalı Holding'i kurdu. İnşaat, servis, lojistik, catering ve enerji alanlarında 6 bini aşkın çalışanıyla uluslararası alanda iş yapmaktadır.
21 Eylül 2012 tarihinde Veliefendi Hipodromu Şeref Salonu'nda yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu sonrası Türkiye Jokey Kulübü'nün 25. başkanı oldu. Adalı, evli ve iki çocuk babasıdır.
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