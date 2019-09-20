20 Eylül 2019 UEFA Avrupa Ligi sonuçları!

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda ilk hafta maçları sona erdi. Temsilcilerimizden Beşiktaş, konuk olduğu Slovakya ekibi Slovan Bratislava'ya duraklama dakikalarında yediği gollerle 4-2 yenildi. Medipol Başakşehir, Roma deplasmanından 4-0 mağlup ayrıldı. Trabzonspor da Getafe karşısında 1-0'lık mağlubiyet aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda ilk hafta maçları sona erdi. Temsilcilerimizden Beşiktaş, konuk olduğu Slovakya ekibi Slovan Bratislava'ya duraklama dakikalarında yediği gollerle 4-2 yenildi. Medipol Başakşehir, Roma deplasmanından 4-0 mağlup ayrıldı. Trabzonspor da Getafe karşısında 1-0'lık mağlubiyet aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dudelange (Lüksemburg): 3-4

Karabağ (Azerbaycan) - Sevilla (İspanya): 0-3

B Grubu:

Kopenhag (Danimarka) - Lugano (İsviçre): 1-0

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Malmö (İsveç): 1-0

C Grubu:

Basel (İsviçre) - Krasnodar (Rusya): 5-0

Getafe (İspanya) - Trabzonspor (Türkiye): 1-0

D Grubu:

LASK (Avusturya) - Rosenborg (Norveç): 1-0

PSV (Hollanda) - Sporting Lizbon (Portekiz): 3-2

E Grubu:

Cluj (Romanya) - Lazio (İtalya): 2-1

Rennes (Fransa) - Celtic (İskoçya): 1-1

F Grubu:

Standard Liege (Belçika) - Vitoria (Portekiz): 2-0

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Arsenal (İngiltere): 0-3

G Grubu:

Rangers (İskoçya) - Feyenoord (Hollanda): 1-0

Porto (Portekiz) - Young Boys (İsviçre): 2-1

H Grubu:

Espanyol (İspanya) - Ferencvaros (Macaristan): 1-1

Ludogorets (Bulgaristan) - CSKA Moskova (Rusya): 5-1

I Grubu:

Wolfsburg (Almanya) - Olexandriya (Ukrayna): 3-1

Gent (Belçika) - Saint-Etienne (Fransa): 3-2

J Grubu:

Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Wolfsberger (Avusturya): 0-4

Roma (İtalya) - Medipol Başakşehir: 4-0

K Grubu:

Wolverhampton Wanderers (İngiltere) - Braga (Portekiz): 0-1

Slovan Bratislava (Slovakya) - Beşiktaş: 4-2

L Grubu:

Manchester United (İngiltere) - Astana (Kazakistan): 1-0

Partizan (Sırbistan) - AZ Alkmaar (Hollanda): 2-2