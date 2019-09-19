Medipol Başakşehir, Roma deplasmanında mağlup
UEFA Avrupa Ligi J grubunda Medipol Başakşehir, İtalya'nın güçlü ekiplerinden Roma ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Turuncu-lacivertli takım zorlu deplasmandan 4-0 mağlubiyetle ayrıldı. Ev sahibi Roma'nın gollerini Caicara (KK) Dzeko, Zaniolo ve Kluviert kaydetti.
Medipol Başakşehir zorlu Roma deplasmanından istediğini alamadı. J grubunun favori takımı Roma kendi evinde Medipol Başakşehir'i 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Roma'ya galibiyeti getiren goller Caicara (KK) Dzeko, Zaniolo ve Kluviert'tan geldi.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk haftasında deplasmanda oynadıkları Roma maçının ilk 11 kurgusunda Süper Lig'de son oynadıkları maçın kadrosuna göre 4 farklı oyuncuya yer verdi.
Teknik direktör Buruk, Medipol Başakşehir'in Avrupa'da 21. maçına çıktığı Roma karşılaşmasında, Süper Lig'de son oynadıkları Demir Grup Sivasspor maçına göre ilk 11'de 4 farklı oyuncuya forma şansı tanıdı. "Okan Buruk, Epureanu ve Crivelli ile hafif sakatlıkları bulunduğu gerekçesiyle İstanbul'da bırakılan Skrtel, Robinho'nun yerine, Arda Turan, Gulbrandsen, İrfan Can Kahveci ve Carlos Ponck'i ilk 11'de saha sürdü."
Sırp oyuncu Danijel Aleksic de Medipol Başakşehir ile ilk kez bir Avrupa kupası maçına çıktı.
Turuncu-lacivertlilerin rakibi Roma'da ise Portekizli Teknik Direktör Paulo Fonseca, Serie A'da oynadıkları Sassuolo maçının kadrosuna göre 5 farklı oyuncuya ilk 11'de görev verdi. Fonseca, Florenzi, Mancini, Veretout, Pelegrini, Mkhitaryan'ın yerine, Juan Jesus, Spinazzola, Diawara, Zaniolo, Pastore'ye forma giydi.
ROMA'NIN TÜRKLERİ KADRODA YER ALMADI
Roma'nın önemli silahlarından olan milli oyuncu Cengiz Ünder, devam eden sakatlığı sebebiyle eski takımına karşı bu maçta forma giyemedi.
Sarı-kırmızılı takımın Gençlerbirliği'nden transferi Yıldırım Mert Çetin ise UEFA listesine alınmadığı için kadroda yer almadı.
ŞENOL GÜNEŞ VE BÜYÜKELÇİLER MAÇI İZLEDİ
Roma-Medipol Başakşehir maçını, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş da protokol tribününden izledi.
ROMA YENİ FORMASIYLA MÜCADELE ETTİ
Ev sahibi Roma, Medipol Başakşehir karşısına bu sezon ilk kez giydiği lacivert renkteki nostaljik formasıyla sahaya çıktı.
Konuk Medipol Başakşehir de klasik forması yerine alternatif forması olan açık gri renkteki formasıyla sahada yer aldı.
Yaklaşık 30 bin futbolsever tribünde
Roma'nın bu sezonda Avrupa kupalarındaki ilk maçı olan Medipol Başakşehir mücadelesine İtalyan taraftarlar pek ilgi göstermedi.
80 bin kişilik Olimpiyat Stadı tribünlerinde büyük boşluklar gözlendi.
Mücadeleyi izleyen 200 kadar Türk taraftar da kendilerine ayrılan bölümden Medipol Başakşehir'e destek verdi.
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