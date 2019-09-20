Vedat Muriç'in satışından Çaykur Rizespor'a yüzde 15 pay!
Giriş Tarihi: 20.09.2019
Rize’nin Vedat Muriç’in satışından pay alacağı iddiaları doğru çıktı. İşte haberin detayları ve 20 Eylül tarihli Takvim Gazetesi'nin spor sayfalarından derlediğimiz Fenerbahçe haberleri...Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Bahsedildiği gibi Fenerbahçe'den Avrupa'ya giderse biz de kulüp olarak satıştan yüzde 15 pay alacağız. Bu da bizi çok mutlu eder ama benim isteğim Fenerbahçe ile onun adının anılması" açıklamasını yaptı.
ADIL RAMI FORM TUTUYOR
Fenerbahçe'nin Fransız stoperi Adil Rami, idman eksiğini kapatmak için yoğun bir çaba harcıyor. Rami, takımla çalışmaların yanı sıra bireysel idmanlar da yapıyor.
FENERBAHÇE'YE ÇİFTE MÜJDE
Sakatlıkları geçen Moses ve Isla takımla birlikte çalıştı.
Fenerbahçe'de Ankaragücü maçının hazırlıkları dün de devam etti. Sakatlıkları geçen Moses ve Isla takımla birlikte çalıştı. Hasan Ali ise takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürüyor.
VALBUENA HAFTANIN 11'İNE SEÇİLDİ
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen Valbuena Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi. Valbuena 2-2 sona eren Olympiakos- Tottenham maçında 1 iol ve 1 asistle oynamıştı. Valbuena, bu maçta takımı Olympiakos'u sırtlayan isim olarak dikkat çekmişti.
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