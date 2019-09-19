Trabzonspor, Getafe'ye 1-0 mağlup oldu

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun ilk haftasında deplasmanda İspanya temsilcisi Getafe'ye 1-0 yenildi. Grubun diğer karşılaşmasında ise İsviçre'den Basel, ağırladığı Rusya ekibi Krasnodar'ı 5-0'la geçti.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında deplasmanda İspanya ekibi Getafe ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonun ilk haftasında A, B, C, D, E ve F gruplarında TSİ 19.55'te başlayan 12 karşılaşma tamamlandı.

C Grubu'nda yer alan Trabzonspor, başkent Madrid'deki Coliseum Alfonso Perez Stadı'nda konuk olduğu İspanya temsilcisi Getafe'ye 18. dakikada Angel Rodriguez'in golüyle 1-0 yenildi.

Grubun diğer karşılaşmasında ise İsviçre'den Basel, ağırladığı Rusya ekibi Krasnodar'ı 5-0'la geçti.





MAÇTAN İLK YARI

4. dakikada Getafe'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen Djene'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

11. dakikada ev sahibi takımın bir kez daha sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında boş kalan Gallego topa kötü vurunca kaleci Uğurcan Çakır rahat bir şekilde pozisyonu önledi.

18. dakikada ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Sol kanatta Raul Garcia'nın yaklaşık 40 metreden uzak direğe yaptığı ortada iyi yükselen Angel kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek, Getafe'yi 1-0 öne geçirdi.

26. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Getafe atağında Nyom'un yerden ortasında ceza sahası içinde kaleci Uğurcan Çakır son anda topa uzanarak tehlikeli bir pozisyonu önledi.

35. dakikada Trabzonspor karşılaşmada ilk tehlikeli pozisyonunu yakaladı. Sağ kanatta kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasının ortasında iyi yükselen Sörloth'un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Getafe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.







MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

57. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Nwakaeme kale önünde topu Sturridge ile buluşturmak istedi ancak savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

66. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Rodriguez'in sert şutu az farkla yandan dışarı gitti.

70. dakikada savunmadan dönen topla ceza yayına yakın bir noktada buluşan Timor'un şutu savunmaya da çarparak kaleye yöneldi. Kaleci Uğurcan topun kale çizgisini geçmesine izin vermedi.

75. dakikada savunmanın hatasında ceza sahası içinde topla buluşan Kenedy'in yerden şutunu kaleci Uğurcan kontrol etti.

81. dakikada Portillo'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Mata'nın şutunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90. dakikada Sosa'nın pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Sturridge'in uygun durumda vuruşunda defans araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.







Stat: Coliseum Alfonso Perez

Hakemler: Matej Jug xx, Matej Zunic xx, Grega Kordez xx

Getafe: Leandro Chichizola xx, Allan Nyom xx, Djene Dakonam xx, Bruno Gonzalez xx, Raul Garcia xx, Fayçal Fajr xx, David Timor xx (Arambarri dk. 90+1 ?), Francisco Portillo xx, Kenedy xx (Cucurella dk. 77 x), Angel Rodriguez xxx, Enric Gallego xx (Jaime Mata dk. 68 x)

Yedekler: David Soria, Damian Suarez, Leandro Cabrera, Jorge Molina

Teknik Direktör: Jose Bordalas



Trabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Joao Pereira x, Hosseini x, Campi x, Novak x, Doğan Erdoğan x (Abdulkadir Parmak dk. 59 xx), Obi Mikel x, Sosa x, Avdijaj x (Sturridge dk. 46 x), Nwakaeme x (Fıratcan dk. 83 ?) Sörloth x

Yedekler: Erce Kardeşler, Abdurrahim Dursun, Hüseyin Türkmen, Ahmet Canbaz

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Gol: Angel Rodriguez (dk. 18) (Getafe)

Sarı kartlar: Campi, Sosa (Trabzonspor), Kenedy, Fayçal Fajr, Mata (Getafe)





UEFA AVRUPA LİGİ'NDE GRUP AŞAMASININ İLK HAFTASINDA SONA EREN KARŞILAŞMALAR ŞÖYLE:

- A Grubu:

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dudelange (Lüksemburg): 3-4

Karabağ (Azerbaycan) - Sevilla (İspanya): 0-3

- B Grubu:

Kopenhag (Danimarka) - Lugano (İsviçre): 1-0

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Malmö (İsveç): 1-0

- C Grubu:

Basel (İsviçre) - Krasnodar (Rusya): 5-0

Getafe (İspanya) - Trabzonspor (Türkiye): 1-0

- D Grubu:

LASK (Avusturya) - Rosenborg (Norveç): 1-0

PSV (Hollanda) - Sporting Lizbon (Portekiz): 3-2

- E Grubu:

Cluj (Romanya) - Lazio (İtalya): 2-1

Rennes (Fransa) - Celtic (İskoçya): 1-1

- F Grubu:

Standard Liege (Belçika) - Vitoria (Portekiz): 2-0

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Arsenal (İngiltere): 0-3