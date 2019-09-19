Beşiktaş, Slovan Bratislava karşısında uzatmalarda yıkıldı! Ağlar 6 kez havalandı…

UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizden Beşiktaş, Slovan Bratislava ile karşı karşıya geldi. Nefes kesen zorlu mücadelede maç 4-2 Slovan Bratislava’nın üstünlüğü ile sona erdi.

Beşiktaş, Avrupa Ligi K Grubu ilk haftasında deplasmanda Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibine uzatmalarda yediği gollerle yenildi.

Narodny Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 14. dakikasında Andraz Sporar'ın golüyle 1-0 geriye düşen Beşiktaş, 29. dakikada Adem Ljajic'in penaltıdan, 45+1. dakikada Vasil Bozhikov'un kendi kalesine attığı gollerle ilk yarıyı 2-1 önde bitirdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Slovan Bratislava, 58. dakikada Sporar ile beraberliği sağladı. Daha sonra girdiği pozisyonları değerlendiremeyen Beşiktaş, uzatma bölümünde kalesinde üst üste goller gördü. Siyah-beyazlı takım, 90+3. dakikada Marin Ljubicic ve 90+4. dakikada Rharsalla'nın gollerine engel olamadı ve müsabakadan 4-2 mağlup ayrıldı.

İLK YARIDA MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR: SLOVAN BRATISLAVA 1-2 BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk haftasında Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibi ile deplasmanda yaptığı maçın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.

12. dakikada Medvedev'in sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında uygun durumda topla buluşan Sporar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

14. dakikada Beşiktaş kalecisi Karius'un büyük hatası sonrası 1-0 geride düştü. Slovan Bratislava kalecisi Greif'in uzun degajında kalesini terk ederek ceza alanı dışına çıkan Karius'un kafayla uzaklaştırmak istediği top sağ taraftan ceza sahasına giren Sporar'ın önünde kaldı. Bu futbolcu, yerden yaptığı düzgün vuruşla topu boş ağlara gönderdi.





20. dakikada ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Sporar, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kalesini terk eden Karius'un ceza yayı içindeki müdahalesiyle top kornere gitti.

28. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahasında Ljajic, De Kamps'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kristo Tohver penaltı noktasını işaret etti. 29. dakikada penaltı atışını kullanan Ljajic, meşin yuvarlağı ağlara yollayarak skoru eşitledi: 1-1

45. dakikada soldan ceza sahasına giren Sporar'ın şutunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.

45+1. dakikada Beşiktaş öne geçti. N'Koudou'nun soldan yaptığı ortada, kale sahası önünde Bozhikov'un ters vuruşunda top Slovan Bratislava ağlarına gitti: 1-2

Beşiktaş, müsabakanın ilk yarısını 2-1 önde bitirdi.



MAÇTAN İKİNCİ YARI: 4-2

58. dakikada Slovan Bratislava skora denge getirdi. Holman'ın ara pasında savunmada Ruiz'in müdahalesine rağmen top sağdan hareketlenen Sporar'a geldi. Ceza sahasına girerek sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Sporar, dar açıdan yaptığı sert vuruşla topu filelere gönderdi: 2-2

62. dakikada N'Koudou'nun sol çaprazdan çektiği şutta, kaleci Greif iki hamlede topu kontrol etti.

63. dakikada soldan ceza sahasına giren Rharsalla, savunmada Ruiz'i geçtikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinin hemen yanından auta gitti.

75. dakikada soldan yapılan ortada ceza sahasında topla buluşan Drazic'in vuruşunda, top açıyı daraltan kaleci Karius'tan döndü.

81. dakikada Ljajic'in soldan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Hutchinson'un kafa vuruşunda kaleci Greif'in son anda çıkardığı topu, savunma uzaklaştırdı.

85. dakikada Daniel'in sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında uygun durumdaki Sporar'ın kafa vuruşunda top üsten auta çıktı.

90+3. dakikada Slovan Bratislava öne geçti. Holman'ın sağdan kullandığı korner atışında ön direkte Sporar'ın kafasından seken top ceza sahasında Ljubicic'in önünde kaldı. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-2

90+4. dakikada ev sahibi takım bir gol daha buldu. Ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Rharsalla, çaprazdan yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 4-2.

Slovan Bratislava, müsabakayı 4-2 kazandı.

Stat: Narodny

Hakemler: Kristo Tohver, Silver Koiv, Aron Harsing (Estonya)

Slovan Bratislava: Greif, Medvedev, Abena, Bozhikov, De Marco, Rabiu İbrahim (Dk. 89 Bajric), De Kamps (Dk. 82 Ljubicic), Holman, Drazic (Dk. 77 Daniel), Rharsalla, Sporar

Beşiktaş: Karius, Douglas, Vida, Ruiz (Dk. 74 Hutchinson), Rebocho, Elneny, Dorukhan Toköz, Ljajic, Diaby (Dk. 79 Lens), N'Koudou (Dk. 82 Güven Yalçın), Umut Nayir

Goller: Dk. 14 ve 58 Sporar, Dk. 90+3 Ljubicic, Dk. 90+4 Rharsalla (Slovan Bratislava), Dk. 29 Ljajic (Penaltıdan), Dk. 45+1 Bozhikov (Kendi kalesine) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 8 Ruiz, Dk. 38 Ljajic (Beşiktaş), Dk. 28 De Kamps, Dk. 84 Ljubicic (Slovan Bratislava)





SLOVAN BRATISLAVA'NIN YENİ STADINDAKİ BAŞARISI

Slovan Bratislava'da yeni stat etkisinin dışında yeni teknik direktör faktörü de kendini hissettirdi. Şampiyonlar Ligi elemelerinde FK Sutjeska'ya elendikten sonra şampiyon teknik adamı Martin Sevela'yı kovan Slovak ekibi takımı ülke futbolunun en önemli figürlerinden olup, eski bir bir milli takım teknik direktörü Jan Kozak'ın oğlunu takımın başına getirdikten sonra çıkış gösterdi.

Babası gibi adı ve soyadı Jan Kozak olan genç çalıştırıcı geçici olarak göreve getirilip, sonradan asıl teknik direktör görevine eriştiği Slovan Bratislava'da 13 maça çıkıp, 10 galibiyet - 1 beraberlik - 2 mağlubiyet yaşadı. Onunla beraber iç sahada ise 7 maçında 6'sında kazanıp, sadece ligde Zilina maçında 1-1'lik skorla puan kaybettiler.





ABDULLAH AVCI'NIN BASIN TOPLANTISINDAN NOTLAR

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Slovan Bratislava maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında müsabakayla ilgili olarak, "Beşiktaş'ın devamlı alışkın olduğu, benim için de son 5 senedir Şampiyonlar Ligi playoff'u, bazen grup, bazen grup öncesinde burada olmak gelişim açısından önemli diye düşünüyorum. Son 5-6 seneye baktığımızda Beşiktaş, UEFA'da ülke puanını en üst seviyeye çıkaran işlere imza attı. İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Oyuncu grubumuz odaklandı. Çalıştık ve rakiple ilgili analizleri sunduk, pratiklerini yaptık. Umuyorum bunun karşılığını sahada alırız." ifadelerini kullandı.







SLOVAN BRATISLAVA-BEŞİKTAŞ MAÇINDAN NOTLAR



UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk hafta maçında Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibine konuk olan Beşiktaş, son karşılaşmasına göre kadroda 3 değişiklikle sahada yer aldı.



Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir Gaziantep'e 3-2 yenildikleri karşılaşmada görev alan futbolculardan Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Güven Yalçın'ı yedeğe çekti.



Tecrübeli teknik adam, Slovan Bratislava müsabakasında bu futbolcuların yerlerine Douglas, Pedro Rebocho ve Umut Nayir'e forma verdi.



Siyah-beyazlı ekip maça Loris Karius, Douglas, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Pedro Rebocho, Mohamed Elneny, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Abdoulay Diaby, Georges-Kevin N'Koudou ve Umut Nayir ile başladı.



Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Güven Yalçın'ın yanı sıra Utku Yuvakuran, Atiba Hutchinson, Necip Uysal ile Jeremain Lens oturdu.



AVCI'NIN BEŞİKTAŞ'TAKİ İLK AVRUPA MAÇI



Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, siyah-beyazlı takımın başında Avrupa kupalarındaki ilk maçına çıktı.



Sezon başında göreve getirilen tecrübeli çalıştırıcı, yeni takımıyla Avrupa arenasındaki ilk sınavını Slovan Bratislava karşısında verdi.



Abdullah Avcı, eski takımı Medipol Başakşehir'in başında 18 Avrupa kupası müsabakasında görev almıştı.



EV SAHİBİ TAKIM SEYİRCİSİZ OYNADI



Seyircisiz oynama cezası nedeniyle Slovan Bratislava'nın taraftarları karşılaşmada yer almadı.



UEFA'nın kararı doğrultusunda ev sahibi takımın 14 yaş altındaki çocuk taraftarları müsabakayı statta izledi. Beşiktaşlı futbolcular, maçtan önce tribünlerdeki yerlerini alan çocuklara çiçek verdi.



Beşiktaş'ın az sayıdaki taraftarı da karşılaşmayı statta takip etti.