19 Eylül 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları | 18 Eylül 2019

SPOR
Giriş Tarihi: 19.09.2019
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GECENİN SONUÇLARI

Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonu grup aşamasının ilk hafta maçları sona erdi. Organizasyonun grup aşamasında ilk hafta, A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonun grup aşamasında ilk hafta, A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı.

Turnuvada Türkiye'yi temsil eden tek takım Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Belçika ekibi ile 0-0 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne 1 puan alarak başladı.

Club Brugge Galatasaray maç özeti | Brugge Galatasaray özet ve önemli anları! CLUB BRUGGE GALATASARAY MAÇ ÖZETİ | BRUGGE GALATASARAY ÖZET VE ÖNEMLİ ANLARI!

Gecenin öne çıkan maçlarında A Grubu'nda son 6 şampiyonanın 4'ünden zaferle ayrılan , konuk olduğu Paris Saint-Germain'e (PSG) 3-0 yenildi. PSG'nin gollerini, 14. ve 33. dakikalarda Angel di Maria, 90+1'inci dakikada Thomas Meunier kaydetti.

D Grubu'nda milli oyuncu Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus ise konuk olduğu karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan beraberlikle ayrıldı. İtalya temsilcisinin gollerini, 48. dakikada Juan Cuadrado ve 65. dakikada Blaise Matuidi, İspanya ekibinin gollerini ise 70. dakikada Stefan Savic ve 90. dakikada Hector Herrera attı.

C Grubu'nda 'nin, deplasmanda Shakhtar Donetsk'i 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada ise Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan, takımının ikinci golünü kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının ikinci gününde alınan sonuçlar

Club Brugge (Belçika) - Galatasaray: 0-0

Olympiakos (Yunanistan) - Tottenham (İngiltere): 2-2

Paris Saint-Germain (Fransa) - Real Madrid (İspanya): 3-0

Bayern Münih (Almanya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 3-0

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Atalanta (İtalya): 4-0

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Manchester City (İngiltere): 0-3

Bayer Leverkusen (Almanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 1-2

Atletico Madrid (İspanya) - Juventus (İtalya): 2-2

Şampiyonlar Ligi özet ve golleri! - 17-18 Eylül Şampiyonlar Ligi maç özetleri ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖZET VE GOLLERİ! - 17-18 EYLÜL ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ ÖZETLERİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN