Fatih Terim'den Ali Koç'a çok sert cevap!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Club Brugge - Galatasaray maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Açıklama sırasında Ali Koç'un kendisine yönelik söylediği sözler sorulan Terim, "Sicilin, reklamla doldurulamadığı bir yerdeyiz. Kimin ne dediğini dönünce bakacağız. Değerse.. Parayla, nüfuzla ve reklamla burada yer alamıyorsunuz. " ifadelerini kullandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Club Brugge - Galatasaray maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.
Ali Koç'un kendisi hakkında yaptığı açıklamayı yanıtlayan Terim, "Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda, burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım isterseniz. Sicilin parayla, nüfusla, reklamla doldurulamadığı bir yerdeyiz. Kimin ne dediğine dönünce bakacağız, değerse cevabını alacak." ifadelerini kullandı.
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Fatih Terim'in basın toplantısındaki sözleri:
"BABEL O POZİSYONDA ÇOK ÜZÜLDÜ"
Babel o pozisyonda çok üzüldü. Maç boyunca da bunu yaşadı. Orada düşebilirdi ve kırmızı kart da olabilirdi ama iyi niyetli olduğu için devam etti. Brugge'ün sağ kanadı, önünde Babel var diye çıkamadı. Bazı oyuncuların böyle faydaları vardır. Babel İstanbul'da atar, ödeşiriz.
"İNŞALLAH MUSLERA BÖYLE DEVAM EDER"
Muslera takım için her zaman önemli bir oyuncu... 16 saatlik yolculuktan sonra buraya çıkmak zor. İnşallah bu formu devam eder.
ALİ KOÇ'A CEVAP: PARAYLA, NÜFUZLA BURADA OLAMAYANLAR...
Maçtan önce bana söylenen sözleri öğrendim. Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım. Sicilin, reklamla doldurulamadığı bir yerdeyiz. Kimin ne dediğini dönünce bakacağız. Değerse.. Parayla, nüfuzla ve reklamla burada yer alamıyorsunuz.
ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?
Ali Koç Fatih Terim için "Avrupa kulüpleri neler konuşuyor, biz neler konuşuyoruz. Bizim ülkemizde yok tweet 19.05'te atılmış. Bununla ilgili bir şey konuşacaksak bir insanın nasıl sicili bu kadar bozuk olabilir, hem futbol hem antrenörlük hayatında bu kadar ceza alabiliyor?" ifadelerini kullanmıştı.
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