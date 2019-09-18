Club Brugge Galatasaray maç özeti | Brugge Galatasaray özet ve önemli anları!

Şampiyonlar Ligi’nde Club Brugge Galatasaray maç özet futbol severler tarafından araştırılıyor. Brugge Galatasaray özeti sarı kırmızılı taraftarların merak konusu oldu. Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, A Grubu’nda oynadığı ilk maçta zorlu Belçika deplasmanından 1 puanla döndü. Gol sesi çıkmayan maç 0-0 sona erdi ve puanlar paylaşıldı. İşte, Club Brugge Galatasaray maç özeti!

Club Brugge Galatasaray maç özeti ve önemli anları sarı kırmızılı taraftarların araştırdığı konulardan birisi. Brugge Galatasaray özet anları nefes kesti. İki takımın da karşılıklı pozisyonlara girdiği maç golsüz eşitlikle sonuçlandı ve temsilcimiz Devler Ligi'ne puanla başladı. Brugge Galatasaray özetinde Feghouli'nin şutu direkten döndü. İşte, Club Brugge Galatasaray maç özeti!

C.BRUGGE GALATASARAY MAÇ ÖZETİ (1.YARI)

19. dakikada Ruud Vormer'in sağdan kullandığı serbest vuruşta Mitrovic ceza sahası içinde meşin yuvarlağa kafayla vurdu, top az farkla üstten auta gitti.

31. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Savunmadan atılan uzun topun ardından gelişen pozisyonda Mata sol tarafta topun kontrolünü kaybetti. Meşin yuvarlağı kapan Babel rakibinden sıyrılarak ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Hollandalı futbolcunun şutunda Mignolet gole izin vermedi.

34. dakikada Okereke'nin şutu savunmadan sekerek Ricca'nın önüne düştü. Ricca'nın şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.

42. dakikada savunmanın arkasına gönderilen topa hareketlenen Bonaventure sağdan ceza sahası içine girer girmez şutunu çekti, meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle tamamlandı.

C.BRUGGE GALATASARAY MAÇ ÖZETİ (2.YARI)

51. dakikada Club Brugge gole yaklaştı. Orta sahadan savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Bonaventure ceza sahasına girip şutunu çekti, Muslera meşin yuvarlağın kaleye gitmesine izin vermedi.

54. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Okereke ceza sahası içinde meşin yuvarlağa kafayla vurdu, Muslera kaleye giden topu kurtardı. Ardından savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

61. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında Seri'nin pasında topu önünde bulan Feghouli'nin şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

82. dakikada Nagatomo'nun uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

90. dakikada Seri'nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Falcao ön direkte topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Karşılaşma, golsüz eşitlikle sona erdi.