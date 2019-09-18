Club Brugge Galatasaray maç özeti | Brugge Galatasaray özet ve önemli anları!
Şampiyonlar Ligi’nde Club Brugge Galatasaray maç özet futbol severler tarafından araştırılıyor. Brugge Galatasaray özeti sarı kırmızılı taraftarların merak konusu oldu. Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, A Grubu’nda oynadığı ilk maçta zorlu Belçika deplasmanından 1 puanla döndü. Gol sesi çıkmayan maç 0-0 sona erdi ve puanlar paylaşıldı. İşte, Club Brugge Galatasaray maç özeti!
Club Brugge Galatasaray maç özeti ve önemli anları sarı kırmızılı taraftarların araştırdığı konulardan birisi. Brugge Galatasaray özet anları nefes kesti. İki takımın da karşılıklı pozisyonlara girdiği maç golsüz eşitlikle sonuçlandı ve temsilcimiz Devler Ligi'ne puanla başladı. Brugge Galatasaray özetinde Feghouli'nin şutu direkten döndü. İşte, Club Brugge Galatasaray maç özeti!
C.BRUGGE GALATASARAY MAÇ ÖZETİ (1.YARI)
19. dakikada Ruud Vormer'in sağdan kullandığı serbest vuruşta Mitrovic ceza sahası içinde meşin yuvarlağa kafayla vurdu, top az farkla üstten auta gitti.
31. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Savunmadan atılan uzun topun ardından gelişen pozisyonda Mata sol tarafta topun kontrolünü kaybetti. Meşin yuvarlağı kapan Babel rakibinden sıyrılarak ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Hollandalı futbolcunun şutunda Mignolet gole izin vermedi.
34. dakikada Okereke'nin şutu savunmadan sekerek Ricca'nın önüne düştü. Ricca'nın şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.
42. dakikada savunmanın arkasına gönderilen topa hareketlenen Bonaventure sağdan ceza sahası içine girer girmez şutunu çekti, meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle tamamlandı.
C.BRUGGE GALATASARAY MAÇ ÖZETİ (2.YARI)
51. dakikada Club Brugge gole yaklaştı. Orta sahadan savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Bonaventure ceza sahasına girip şutunu çekti, Muslera meşin yuvarlağın kaleye gitmesine izin vermedi.
54. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Okereke ceza sahası içinde meşin yuvarlağa kafayla vurdu, Muslera kaleye giden topu kurtardı. Ardından savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
61. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında Seri'nin pasında topu önünde bulan Feghouli'nin şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
82. dakikada Nagatomo'nun uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
90. dakikada Seri'nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Falcao ön direkte topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
Karşılaşma, golsüz eşitlikle sona erdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Galatasaray'dan Ali Koç'a olay yaratan cevap
- Fatih Terim'den Ali Koç'a çok sert cevap!
- C. Brugge Galatasaray şifresiz veren kanallar - Brugge Galatasaray maçını veren yabancı kanallar listesi!
- Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
- Galatasaray ile Club Brugge yenişemedi
- C.Brugge Galatasaray maçı canlı anlatım izle! - 2019 Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı canlı izleme yolları!
- Club Brugge Galatasaray maçı radyodan dinle! Club Brugge Galatasaray maçı canlı radyo yayını var mı?
- Trabzonspor Başkanı'ndan "Sturridge" iddialarına yanıt
- Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a sert sözler!
- Milli halterci Şaziye Erdoğan altın madalya kazandı
- Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlıyor? Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı?
- KYK borçları silinecek mi? KYK kredi borcu son durum KYK borçlarına af gelecek mi?
- Sen Anlat Karadeniz 57. yeni bölüm fragmanı! Tahir ve Ferhat, Hazan’ı kurtarabildi mi?
- BİM aktüel ürünler 20 Eylül Cuma kataloğu! BİM aktüel bu hafta teknolojik ürünlerle dolu!
- Club Brugge Galatasaray maç özeti | Brugge Galatasaray özet ve önemli anları!
- FED faiz kararı ne oldu? 18 Eylül FED faiz kararına göre dolar ne olur?
- Sen Anlat Karadeniz 56. bölüm izle! Sen Anlat Karadeniz 56. son bölüm tek parça izle! (ATV)
- Club Brugge Galatasaray maçı radyodan dinle! Club Brugge Galatasaray maçı canlı radyo yayını var mı?
- C. Brugge Galatasaray şifresiz veren kanallar - Brugge Galatasaray maçını veren yabancı kanallar listesi!
- C.Brugge Galatasaray maçı canlı anlatım izle! - 2019 Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı canlı izleme yolları!
- Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul devamı Diriliş Osman yayın tarihi!
- PSG Real Madrid maçı hangi kanalda? PSG Real Madrid maçı saat kaçta başlayacak?