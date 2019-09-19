Ersun Yanal'dan Emre Belözoğlu kararı!
Giriş Tarihi: 19.09.2019
Fenerbahçe'de cumartesi günü oynanacak olan Ankaragücü maçının hazırlıkları sürüyor... Tecrübeli yıldız ağrıları büyük oranda geçse de bu hafta Ankaragücü maçında riske edilmeyecek. Emre Belözoğlu, Galatasaray derbisinde ise 11’de oynayacak.Fenerbahçe'de cumartesi günü oynanacak olan Ankaragücü maçının hazırlıkları sürüyor...
OYNAYACAK DURUMDA AMA...
Sakatlığı nedeniyle Alanyaspor deplasmanında forma giyemeyen kaptan Emre Belözoğlu konusundaki kararın verildiği öğrenildi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın ağrıları büyük oranda geçmesine rağmen 39 yaşındaki yıldızı riske etmek istemediği belirlendi.
BU HAFTA DİNLENECEK
Bu haftalı dinlenerek geçirecek olan Emre, 10 gün sonraki kritik Galatasaray derbisinde ise kaptan olarak ilk 11'deki yerini alacak.
ALANYA'DA YOKLUĞU HİSSEDİLDİ
Emre'nin yokluğunda Alanya deplasmanında orta alanda organize olamayan F.Bahçe, rakibine 3-1 boyun eğmişti.
SERDAR FORMA İSTİYOR
Sakatlığını atlatan Serdar Aziz, Ersun Yanal'dan A.Gücü maçında şans istedi
Sakatlığını geçen Fenerbahçeli Serdar Aziz, teknik direktör Ersun Yanal'a tamamen hazır olduğunu söyledi. Serdar, Yanal'a, "A.Gücü maçında oynamak istiyorum" dedi.
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