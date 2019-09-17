Şampiyonlar Ligi maç özetleri! 17-18 Eylül Şampiyonlar Ligi özet ve golleri!

Şampiyonlar Ligi maç özetleri futbol severler tarafından araştırılıyor. 17-18 Eylül tarihlerinde Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk hafta maçları oynanıyor. Şampiyonlar Ligi özetleri ve golleri de merak konusu oldu. Birbirinden çekişmeli geçen karşılaşmalar arasında sürpriz sonuçlar da alındı. İşte Şampiyonlar Ligi özet ve golleri!

17-18 Eylül Şampiyonlar Ligi maç özetleri gecenin en çok araştırılan konularından birisi oldu. Şampiyonlar Ligi özet ve golleri futbol severler tarafından sorgulanıyor. Avrupa futbolunun kulüpler açısından zirvesi olan Şampiyonlar Ligi maçları başladı. Şampiyonlar Ligi özetleri de gecenin maçlarının ardından merak ediliyor. Gecenin sürpriz skoru Napoli'den geldi. İtalya'da oynanan maçta Napoli güçlü rakibi Liverpool'u 2-0 mağlup etti. İşte, Şampiyonlar Ligi maç özetleri!

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ ÖZETLERİ

17 EYLÜL SALI

NAPOLİ 2-0 LIVERPOOL

İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci yarısı da yüksek tempoda oynanırken Napoli aradığı golü 82. dakikada buldu. Kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Mertens hata yapmadı ve skoru 1-0'a getirdi.

Liverpool'un gol aradığı son dakikalarda kontratak kovalayan Napoli, 90+2'nci dakikada farkı 2'ye çıkardı! Fernando Llorente Napoli'yi rahatlatan golü kaydetti.

Maçta başka gol olmadı ve Napoli, Liverpool'u 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı. Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, mücadeleye 75. dakikada dahil oldu.

SALZBURG 6-2 GENK

Avusturya'da oynanan mücadele bol gollü geçerken, Salzburg, Genk'i 6-2 mağlup etmeyi başardı. Salzburg'un gollerini 2., 34. ve 45. dakikalarda Erling Braut Haland, 36. dakikada Hwang Hee-chan, 45+2. dakikada Dominik Szoboszlai ve 66. dakikada Andreas Ulmer kaydetti. Genk'in golleri ise 40. dakikada Jhon Lucumi ve 52. dakikada Mbwana Samatta'dan geldi.

Salzburg'un 19 yaşındaki golcüsü Erling Braut Haland, 45 dakikada yaptığı hat-trick ile geceye damgasını vurdu. Erling Braut Haland, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında hat-trick yapan 8. oyuncu oldu.

INTER 1-1 SLAVIA PRAG

Mücadeleye istediği gibi başlayamayan Inter, rakibi karşısında etkili pozisyonlar bulmakta zorlandı. Çekya Ligi'nin son şampiyonu Slavia Prag, rakip kale önünde baskılı pres yaparak Inter'e zor anlar yaşattı.

Mücadelenin ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle geçilirken maçta gol perdesi 63. dakikada açıldı.

Konuk ekipte Peter Olayinka, attığı golle Slavia Prag'ı 1-0 öne geçirdi.

Bu golden sonra da önde basmaktan vazgeçmeyen Slavia Prag, Inter'e karşı direnirken Inter aradığı golü 90+2'nci dakikada buldu.

Nicolo Barella, 90+2'de attığı golle skoru eşitledi. Mücadelede kalan dakikalarda başka gol olmayınca Inter 1 puana razı oldu. Barella, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golüyle Inter'e 1 puanı getiren isim oldu.

B.DORTMUND 0-0 BARCELONA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup mücadeleleri başlarken ilk haftanın en önemli maçlarından birinde Borussia Dortmund ile Barcelona karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve 90 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Ev sahibi Dortmund, 57. dakikada Marco Reus'la bir penaltı atışından yararlanamadı.

LYON 1-1 ZENIT

Mücadeledeki gol perdesi 41. dakikada açıldı. Artem Dzyuba'nın harika asistini gole çeviren Serdar Azmoun, Zenit'i 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında başka gol olmadı ve konuk ekip devre arasında soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Lyon ikinci yarıya hızlı başladı. Dakikalar 51'i gösterdiğinde penaltı kazanan Fransa ekibinde topun başına geçen Memphis Depay hata yapmadı ve skoru 1-1'e getirdi.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Lyon ile Zenit 1-1 berabere kalarak 1'er puana razı oldu. Şampiyonlar Ligi'ndeki son 6 iç sahas maçından beraberlikle ayrılan Lyon, Devler Ligi'nde iç sahada üst üste en fazla beraberlik alan takım olarak tarihe geçti.

AJAX 3-0 LILLE

Mücadelenin 18. dakikasında Promes ile öne geçen Ajax, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Ajax, 50. dakikada Edson Alvarez'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Dakikalar 62'yi gösterdiğinde sahneye Tagliafico çıktı ve Ajax'ı iyice rahatlattı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Ajax, Lille'i 3-0 mağlup etti. Lille'de Mehmet Zeki Çelik 90 dakika sahada kaldı. Yusuf Yazıcı ise 65. dakikada oyuna dahil oldu.

CHELSEA 1-1 VALENCIA

Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk hafta maçında Chelsea ile Valencia karşı karşıya geldi.

Stamford Bridge'deki mücadelin ilk 45 dakikasında taraflar eşitliği bozamadı.

Konuk Valencia 75. dakikada Rodrigo Moreno ile üstünlüğü yakaladı. Kalan bölümde başka gol sesi çıkmayınca İspanyol ekibi, Chelsea'yi 1-0 mağlup ederek Devler Ligi'ne 3 puanla başladı.

Chelsea'de Mason Mount 16. dakikada sakatlandı ve yerini Pedro'ya bıraktı.