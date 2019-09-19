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Ali Koç PFDK'ya sevk edildi

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Giriş Tarihi: 19.09.2019 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019
ALİ KOÇ PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Son dakika haberi... Fenerbahçe Başkanı , Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim hakkında yaptığı açıklamalardan dolayı tedbirsiz olarak 'ya sevk edildi.

Fenerbahçe Başkanı , Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle 'na sevk edildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 'ya sevk edildi. TFF Hukuk Müşavirliği tarafından incelenen Koç'un Fatih Terim ve MHK hakkında yaptığı açıklamalar sportmenliğe aykırı bulundu ve PFKD'ya sevki gerçekleştirildi.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Hukuk Müşavirliği'nce 19.09.2019 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı ALİ YILDIRIM KOÇ'un 18.09.2019 tarihinde medyaya yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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