Ümit Karan'dan Vedat Muriç ve Ali Koç açıklaması
Giriş Tarihi: 19.09.2019
Ümit Karan, Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Vedat Muriç ve Ali Koç'un TFF Başkanı Nihat Özdemir'a verdiği "ligin en çok şampiyon olan takımı' ibareli hediyesi hakkında konuştu. Galatasaray'ın eski yıldızı Ümit Karan'ın Vedat Muriç ve Ali Koç hakkındaki sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Ümit Karan'ın o sözleri.
Ümit Karan, "Şu an Süper Lig'de kutsal bir ittifak var, hepsi de Galatasaray'a karşı. Son 4 haftada TFF ve karşı takımlar tarafından Galatasaray'a karşı yapılan hatalar çok tehlikeli işler.
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