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Ümit Karan'dan Vedat Muriç ve Ali Koç açıklaması

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Giriş Tarihi: 19.09.2019
KARAN'DAN VEDAT MURİÇ VE ALİ KOÇ'A GÖNDERME

, Fenerbahçe'nin yeni golcüsü ve 'un TFF Başkanı Nihat Özdemir'a verdiği "ligin en çok şampiyon olan takımı' ibareli hediyesi hakkında konuştu. Galatasaray'ın eski yıldızı Ümit Karan'ın Vedat Muriç ve Ali Koç hakkındaki sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Ümit Karan'ın o sözleri.

, "Şu an Süper Lig'de kutsal bir ittifak var, hepsi de Galatasaray'a karşı. Son 4 haftada TFF ve karşı takımlar tarafından Galatasaray'a karşı yapılan hatalar çok tehlikeli işler.

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