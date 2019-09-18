Galatasaray'dan Ali Koç'a olay yaratan cevap
Giriş Tarihi: 18.09.2019
Fenerbahçe kulübü başkanı Ali Koç, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim hakkında sert açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılı kulübün Ali Koç'a verdiği yanıt sosyal medyada olay oldu.
Galatasaray Kulübü resmi Twitter hesabından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç açıklamalarının ardından paylaşımda bulundu
Galatasaray Kulübü Twitter'dan teknik direktör Fatih Terim'in kazandığı kupaları paylaştı.
İşte o paylaşım...
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