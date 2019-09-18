19 Eylül 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Galatasaray'dan Ali Koç'a olay yaratan cevap

SPOR
Giriş Tarihi: 18.09.2019
GALATASARAY'DAN ALİ KOÇ'A OLAY YARATAN CEVAP

Fenerbahçe kulübü başkanı , teknik direktörü hakkında sert açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılı kulübün Ali Koç'a verdiği yanıt sosyal medyada olay oldu.

Kulübü resmi Twitter hesabından Fenerbahçe Kulübü Başkanı açıklamalarının ardından paylaşımda bulundu

Galatasaray Kulübü Twitter'dan teknik direktör 'in kazandığı kupaları paylaştı.

İşte o paylaşım...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN