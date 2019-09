Club Brugge Galatasaray maçı radyodan dinle! Club Brugge Galatasaray maçı canlı radyo yayını var mı?

Club Brugge Galatasaray maçı radyodan dinleme yolları futbol severler tarafından araştırılıyor. Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak ve nefes kesecek maçı canlı izleme şansı bulunmayan futbol severler Club Brugge Galatasaray maçı canlı radyo yayınını araştırıyor. Peki, Club Brugge Galatasaray maçı canlı radyo yayını var mı? Club Brugge Galatasaray maçı radyodan dinlenebilir mi? İşte yanıtı!

Club Brugge Galatasaray maçı radyodan dinleme yolları nelerdir? Club Brugge Galatasaray maçı canlı radyo yayını futbol severler tarafından sorgulanıyor. Maçı televizyondan izleyemeyecek sarı kırmızılı taraftarlar, Club Brugge Galatasaray canlı radyo yayını hakkında araştırma yapıyor. Saat 19:55'te başlayacak karşılaşmada Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek.

CLUB BRUGGE GALATASARAY MAÇI RADYO YAYINI VAR MI?

Şampiyonlar Ligi maçları için yayın haklarını hiçbir kuruluş almadı. Dolayısıyla Club Brugge Galatasaray maçını radyodan dinleme imkanı bulunmuyor.

Club Brugge - Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçını Azerbaycan kanalı CBC Sport şifresiz olarak yayınlayacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Club Brugge, Real Madrid ve PSG ile mücadele veriyor. Galatasaray, Club Brugge maçından sonra gruptaki ikinci maçını sahasında PSG ile oynayacak.

CBC Sport, SONY TEN 1, Sony LIV, SONY TEN 1 HD, BT Sport Live, BT Sport ESPN, NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport Football, Sky Calcio 3, K-SPORT 2, Tring Sport 2, Sky Sport UHD, Sky Sport 2/HD, Sky Go,MAX Sport 2, Planet Sport 2, TVPlay Sports, TVPlay SportsX, C More Suomi, Viasat Ultra HD, C More Sport 2, RMC Sport 2, RMC Sport en direct, 662 Sports 2, 602 HD Sports 2, SPOTV ON 2, K-SPORT 2, TVPlay SportsX, TVPlay Sports, ELTA Sports 1, B/R Live, TUDN USA, UniMás, TUDN en Vivo, Univision NOW, OLL.tv, Futbol 1

CBC Sport uydu frekansları

CBC Sport kanalı, AzerSpace 46° uydusundan yayın yapmakta. Öncelikle uydunuzun AzerSpace 46° uydusu olmak zorunda. Bu şartı sağladıktan sonra CBC Sport'u frekans ayarlarını girerek izleyebilirsiniz.

CBC Sport uydu ve frekans bilgileri :

Uydu: AzerSpace 46°

Frekans: 11135 H 27500

GALATASARAY 100. GALİBİYET PEŞİNDE

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında 18 Eylül Çarşamba günü Belçika'nın Club Brugge takımına konuk olacak Galatasaray, rakibinin karşısına galibiyette "Dalya" demek için çıkacak.

Türk takımları arasında Avrupa kupalarında en tecrübeli ekip olarak dikkati çeken Galatasaray, çıktığı 279 maçta 99 galibiyet aldı. Avrupa'da rakipleriyle 73 kez berabere kalan sarı-kırmızılılar, 107 defa sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, Club Brugge ekibini deplasmanda mağlup ettiği takdirde Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetine ulaşacak.