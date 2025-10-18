Uzmanı aileleri uyardı: Çocuklarda dövme ve piercing tehlikesi

Çocukların henüz gelişim döneminde olduklarını ve karakterlerinin tam anlamıyla oturmadığını vurgulayan FBM Tıp Merkezi'nden Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hayati Akbaş,"Çocuklarda dövme yaptırma giderek artıyor. Aynı şekilde dil, burun gibi bölgelere piercing uygulamaları da yaygınlaşıyor. Bu çok önemli ve tehlikeli bir durum. Ailelerin bu konuda son derece dikkatli olması gerekiyor" dedi.



"PSİKOLOJİK ETKİLER, ROL MODELLER VE ÖZENME DUYGUSU ETKİLİ OLUYOR"

Çocukların dövme yaptırma taleplerinin arkasında çoğu zaman psikolojik sebeplerin, rol modellere özenmenin ve arkadaş etkisinin yattığını ifade eden Prof. Dr. Akbaş, "Çocukların dövme yaptırma eğilimi; psikolojik stabilitelerinin henüz oluşmaması, rol model aldıkları kişilerin vücutlarındaki dövmeleri taklit etme arzusu gibi nedenlerle ortaya çıkabiliyor. Ne yazık ki bu eğilim, kalıcı ve zararlı sonuçlar doğurabiliyor" diye konuştu.

"POLİS, ASKER OLMAK İSTEYEN AMA DÖVMESİ NEDENİYLE PİŞMAN OLAN ÇOK ÇOCUK VAR"

Prof. Dr. Akbaş, çocuk yaşta yapılan dövmelerin ileriki yaşamda geri dönüşü olmayan sorunlara yol açabileceğini belirterek şunları söyledi: "Bana gelen çok sayıda çocuk, ağlayarak 'Dövmelerimi sildirmek istiyorum. Asker, polis olmak istiyorum ama dövmem nedeniyle başvuru yapamıyorum. Lütfen beni bunlardan kurtarın' diye yardım istiyor. Bu çok acı bir tablo. Uapılan bu tür uygulamalar son derece sakıncalıdır."



"PİERCİNGLER ENFEKSİYON VE UZUV KAYBINA YOL AÇABİLİR"

Piercing uygulamalarının da ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirten Akbaş, "Piercingler, özellikle dil ve burun gibi bölgelerde ileri derecede enfeksiyonlara, iltihaplara, kalıcı deformitelere ve hatta uzuv kayıplarına neden olabilir. Tedavisi mümkün olmayan fiziksel kusurlar meydana gelebilir. Bu nedenle çocukluk döneminde bu tür yaklaşımların mutlaka önlenmesi gerekir" dedi.



"AİLELER UYANIK OLMALI"

Son olarak ailelere önemli uyarılarda bulunan Prof. Dr. Hayati Akbaş, "Aileler çok uyanık olmalıdır. Çocuklarının bu tür taleplerini fark edip önlem almalıdırlar. Bu uygulamalar, çocukların gelecekteki meslek seçimlerini, eğitim ve sosyal hayatlarını olumsuz etkileyebilir. Ailelere burada çok büyük görev düşmektedir" ifadelerini kullandı.