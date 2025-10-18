İdrar rengi sağlığınız hakkında ne söylüyor?

Vücudun atık maddeleri dışarı atma biçimi olan idrar, yalnızca sıvı atımı yapmakla kalmıyor, aynı zamanda vücudun iç dengesinin de önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Uzmanlar, normal şartlarda idrarın açık sarı renkte olması gerektiğini belirtiyor. Ancak idrarın rengi, kişinin sağlık durumu, beslenme şekli ve sıvı alımıyla değişebiliyor. İşte idrar renkleri ve olası anlamları:

Açık Sarı / Şeffaf Sarı: Yeterli miktarda su alındığını ve vücudun sıvı dengesinin korunduğunu gösteriyor.

Koyu Sarı: Vücudun su kaybı yaşadığını, daha fazla sıvı alınması gerektiğini işaret ediyor.

Kahverengi: Aşırı susuzluk veya karaciğer yollarıyla ilgili bazı durumlara dikkat çekiyor. Bazı yiyecek ve ilaçlar da bu renge yol açabiliyor.

Pembe / Kırmızı: İdrarda kan olabileceğine işaret ediyor. Ancak pancar ve böğürtlen gibi bazı gıdalar da bu renge neden olabiliyor.

Turuncu: Havuç gibi besinler veya bazı ilaçlar turuncu idrara yol açabiliyor. Karaciğer ve safra yollarıyla ilgili sorunlar da buna sebep olabiliyor.

Mavi / Yeşil: Nadir görülen bu renkler, bazı ilaçlar, gıda boyaları veya nadir enfeksiyonlarla ilişkili olabiliyor.

Beyaz / Bulanık: Genellikle idrar yolu enfeksiyonlarının habercisi olabiliyor.

Koyu Kahverengi: Karaciğer ve böbrek sağlığıyla ilgili sorunlara işaret edebiliyor.

Kokulu İdrar: Yoğun kokulu idrar genellikle susuzluk veya idrar yolu enfeksiyonlarıyla bağlantılı. Bazı metabolik durumlar da kokuda değişiklik yaratabiliyor.