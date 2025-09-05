Kanser hastalarına özel sağlıklı beslenme tavsiyeleri

Beslenme ve Diyet Uzmanı Burcu Özger, kanser hastaları için beslenme önerilerinde bulundu.

Kanser tedavisindeki beslenme amacınızın vücut kas kütlesi ve vücut ağırlığını korumak olduğunu belirten Diyetisyen Özger, "Bununla birlikte bağışıklık sisteminizi desteklemek bu süreçte çok önemli. Tedaviye bağlı yan etkilere bakacak olursak; bulantı, iştahsızlık, ishal, kabızlık veya ağızda yanma hissi gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Amacımız bunları hafifletmek. Bir diğer amaç da yara iyileşmesi ve iyileşme sürecinizi hızlandırmak" dedi.

"İştahsızlıkla mücadelede sık ve küçük öğün önemli"

Özger, "İştahsızlıkla karşılaştığınızda, yemeği sık sık ve küçük öğünlerle tüketirseniz bu süreci çok daha kolay yönetebilirsiniz. Öğün saatlerinizi düzenli bir şekilde ilerletirseniz, iştahsızlık durumunu ortadan kaldırabilir veya en aza indirebilirsiniz. Bir diğer durum bulantı ve kusma. Özellikle ilaçlarla birlikte kokulara karşı hassasiyetiniz artabilir ve yemeklerin kokusu size daha ağır gelebilir. Bu süreçte, ne kadar yağsız veya hafif besinler tüketirseniz o kadar iyi olur. Aç karnına olmamak kaydıyla gün içinde zencefilli çay, nane limon çayı tüketebilirsiniz. Bu çayların tüketimini günde 1 bardak olacak şekilde planlamak fayda sağlayacaktır." diye konuştu.

Kanser tedavisi gören hastalarda ağız yaralarıyla sık karşılaşıldığını belirten Diyetisyen Özger, bu yaraları gidermek için yumuşak ve ılık, daha az baharatlı besinler tavsiye etti. Püre, yoğurt, çorba ve sıvı gıdalarla bu sürecin daha sağlıklı ilerleyeceğini; asidik ve gazlı içeceklerden uzak durarak ağız yaralarına karşı önlem alınabileceğini ifade etti.

"İshal ve kabızlığa karşı probiyotik tüketin"

İştahsızlıktan dolayı kabızlık çok sık meydana geldiğine değinen Diyetisyen Özger, "Lifli gıda tüketiminizin az olması nedeniyle kabızlık yaşayabilirsiniz. Bu nedenle lifli, posalı gıdalar tükettiğinizde bağırsaklarınız daha hareketli çalışır ve normale döner. Sıklıkla yaşanan bir başka durum ise ishaldir. İlaçlarla birlikte bu süreçte ishal artabilir. Bu süreçte probiyotik kullanımı önemlidir. Lifli ve posalı gıdaların tüketimini azaltıp; pirinç lapası, patates gibi yağsız gıdalarla beslenilebilir ancak mutlaka bol su içilmesi gerekir" diye konuştu.

Kanser hastalarının kullandıkları ilaçlarla beraber ağızda metalik bir tat şikayeti yaşadığını anlatan Diyetisyen Özger, "Bu durum dönemsel ya da uzun vadeli olabilir. Bu süreçte bambu çatal bıçak takımı kullanarak metalik tadın gelmesini azaltabilirsiniz. Yemeklerinizi baharatlı tüketmeniz, bu süreçte sizin için faydalı olacaktır" ifadelerini kullandı.

"İşlenmiş ve şekerli gıdalardan uzak durun"

Kanser tedavisi sırasında şekerli gıdalardan, sucuk, sosis, salam gibi işlenmiş gıdalardan ve paketli gıdalardan uzak durmanız gerektiğinin altını çizen Diyetisyen Özger, alkol ve sigara da kullanmaması gerektiğini dile getirerek, "Mangalda veya ocakta pişirilen gıdalara dikkat edin, yanmış gıdaları yemeyin. Haşlanmış gıdalar tüketmeniz çok önemli. Takviye gıdaları hekim önerisiyle uygun dozda almalısınız. Bu şekilde beslendiğinizde bağışıklık sisteminizi desteklemiş olursunuz. Tedaviye bağlı yan etkiler ile iştahsızlık, kabızlık, ishal, tat değişikliği gibi durumların etkilerini olabildiğince azaltmış olursunuz. Kilo ve kas kaybını önlersiniz. Vitamin ve mineral açısından zengin beslenmeniz, öğünlerinizi saatinde tüketmeniz ve mümkün olduğunca renkli beslenmeniz, vücudunuza çok fayda sağlar ve bu süreci çok daha rahat atlatırsınız" şeklinde konuştu.