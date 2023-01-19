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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kanser taramalarıyla ilgili paylaşım: 2022'de 3 milyon kişiye yapıldı

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 19.01.2023
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan kanser taramalarıyla ilgili paylaşım: 2022’de 3 milyon kişiye yapıldı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2022'de 3 milyon kişiye kanser taraması yapıldığını ve tanı koyulan kişilerin tedavilerinin başladığını duyurdu.

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