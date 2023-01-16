16 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Sağlık Haberleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca iptal edilmeden gelinmeyen hastane randevularının oranını açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca iptal edilmeden gelinmeyen hastane randevularının oranını açıkladı!

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 16.01.2023
ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca iptal edilmeden gelinmeyen hastane randevularının oranını açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iptal edilmediği halde gelinmeyen randevuların oranının, aralık ayının ilk 10 gününde yüzde 19,9'a , 1-10 Ocak'ta yüzde 13,6'ya gerilediğini belirterek, "Azalan orana rağmen, 1-10 Ocak'ta iptal edilmeden gelinmeyen randevuların sayısı 705 bin." bilgisini verdi. Bakan Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Gitmeyeceği randevuyu iptal etmeyenler, 15 gün boyunca aynı bölümden randevu alamayacak." ifadelerini kullanmıştı.

Koca, sosyal medya hesabından, hastane randevularına ilişkin paylaşımda bulundu.

Randevusuna hassasiyet gösterenlere teşekkürlerini ileten Bakan Fahrettin Koca, şunları kaydetti:

"İptal edilmediği halde gelinmeyen randevuların oranı aralık ayının ilk 10 gününde yüzde 19,9'a kadar geriledi. 1-10 Ocak arasında bu oran yüzde 13,6'ya düştü. Azalan orana rağmen, 1-10 Ocak'ta iptal edilmeden gelinmeyen randevuların sayısı 705 bin."

RANDEVU İÇİN 15 GÜN KRİTERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktor randevusunda yapılan yeni düzenlemeyi değerlendirmişti.

Bakan Koca'nın randevu ile ilgili açıklamaları şu şekildeydi:

Ayda ortalama 2.8 milyon kişi randevu almasına rağmen muayeneye gitmiyor. Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) yoğunluğunun önüne geçmek için yeni bir adım attık.

Gitmeyeceği randevuyu iptal etmeyenler 15 gün boyunca aynı bölümden randevu alamayacak. Ancak ani rahatsızlığı nedeni ile acil servise gitmesine veya bir başka rahatsızlığı nedeni ile ilgili branş doktoruna muayene olmasına kısıtlama söz konusu değil.

MHRS üzerinden randevu alıp gelmeyenlerin oranı önceki aylarda yüzde 30 iken, bu oran ekim ayında yüzde 25'e indi, şu anda yüzde 21'de, hedefimiz ise yüzde 10'un altı. Bundan sonra, 'Oradan da buradan da randevu alayım, sonrasına bakayım' dönemi kapanıyor.

Bakan Koca ’son 15 gün hariç’ deyip duyurdu BAKAN KOCA 'SON 15 GÜN HARİÇ' DEYİP DUYURDU
Randevu için 15 gün kriteri RANDEVU İÇİN 15 GÜN KRİTERİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA