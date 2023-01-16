Sağlık Bakanı Fahrettin Koca iptal edilmeden gelinmeyen hastane randevularının oranını açıkladı!

RANDEVU İÇİN 15 GÜN KRİTERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktor randevusunda yapılan yeni düzenlemeyi değerlendirmişti.

Bakan Koca'nın randevu ile ilgili açıklamaları şu şekildeydi:

Ayda ortalama 2.8 milyon kişi randevu almasına rağmen muayeneye gitmiyor. Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) yoğunluğunun önüne geçmek için yeni bir adım attık.