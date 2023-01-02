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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ‘Yeni yılın ilk bebeklerinden biri’ deyip hikayesini anlattı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.01.2023
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ‘Yeni yılın ilk bebeklerinden biri’ deyip hikayesini anlattı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yeni yılın ilk bebeklerinden biri, Bismil İlçe Devlet Hastanesinden Diyarbakır’a sevk edilen bir anne ile ailenin yardımına koşan UMKE Timi ambulansında, yolda dünyaya geldi" paylaşımında bulundu.

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