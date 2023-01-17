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Polonya'da endişelendiren salgın: 15 günde 560 bin vaka

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.01.2023
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Polonya’da endişelendiren salgın: 15 günde 560 bin vaka

Son dakika haberleri... Polonya Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü, 1-15 Ocak döneminde ülkede 550 binden fazla grip ve gribe bağlı hastalık vakasının kaydedildiğini bildirdi.

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