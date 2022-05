Türkiye’nin merakla beklediği güzel haber! Maske yasağı ne zaman kalkacak? Tarih verildi

"ŞU AN ÜLKEMİZE KARŞI SAĞLIK TURİZMİ PATLAMASI VAR"

Covid-19 döneminde böyle bir salgının en ideal optimum nasıl yönetileceğini dünyaya gösteren bir ülke olduklarının da altını çizen Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Covid-19 sürecinde salgın ülkemize girmeden bilim kurulları oluşturuldu, rehberler ve tedbirler oluşturuldu. İlaçlarımızı hazır tutarak hastanelerimizi büyüttük. Dünyada aşı üretebilen 9 ülkeden biri olmayı başardık. Sağlık allamında yapılabilecek her şeyi yaparak hızlı bir şekilde reaksiyon alabilen bir ülke olduğumuzu gördük. Covid-19 döneminde böyle bir salgının en ideal optimum nasıl yönetileceğini dünyaya gösteren bir ülke olduk. Bunun da şuanda meyvelerini yiyoruz. Şuan ülkemize karşı sağlık turizmi patlaması var. Dünyanın her yerinden hastalar akın akın ülkemize geliyor. Buda pandemi döneminde sağlık sistemimizin çok ciddi bir sınav verdiğini ve bunu da tam puanla geçtiğinin göstergesi. Bizim hekimlerimiz, hemşirelermiz dünyanın bütün ülkelerinden talep görüyor. Normal şartlarında bir çok ülke başka ülkede yetişmiş sağlık personelini kendi ülkesine almak istemiz. Türkiye'deki bütün doktor ve hemşireler inanılmaz bir rağbet görüyor dünyanın her yerinde. Covid-19 sürecinde bu işin en idealini göstermenin de sonuçları aslında. Eskiden insanlar ileri düzey tedavi için yurt dışında sevk olma yarışına girerdi, şuan yurt dışından insanlar Türkiye'ye nakil olma yarışına girdi. Uçak ambulanslarla vatandaşlarımızın başka ülkelerden kendi ülkesine gelmek için nakil sırası oluştu. Bunlarda aslında bu süreçte gösterdiğimiz başarının sonuçları" diye konuştu.