Samoa Adası’nda yetişen ‘Matalafi’ kanserden diyabete birçok hastalığı tedavi ediyor

HER DERDİN ŞİFASI MATALAFİ NASIL KULLANILIYOR?



Matalafi'nin yapraklarının ezilmesiyle elde edilen suyun; ateş, vücut ağrıları, şişlikler, yaralar, fil hastalığı, idrar kaçırma, cilt enfeksiyonları, kusma, solunum yolu enfeksiyonları ve karın rahatsızlığı ile ilişkili iltihabı tedavi etmek için yaygın olarak kullanıldığı hatta ilaç etken maddesi olan Ibuprofen kadar etkili olduğu tespit edildi.