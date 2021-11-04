Samoa Adası’nda yetişen ‘Matalafi’ kanserden diyabete birçok hastalığı tedavi ediyor
Yeni Zelandalı bilim insanları, Büyük Okyanus’un güneyindeki Samoa Adası’nda kendi kendine yetişen “Matalafi” bitkisinin iltihaplanmada sık sık kullanıldığı hatta Ibuprofen kadar etkili olduğunu gözler önüne serdi. Bu bitkinin aynı zamanda Parkinson, kalp hastalıkları, diyabet ve bir takım kanser türlerinin tedavisinde potansiyel olabileceği belirtiliyor.
Yeni Zelanda Wellington Victoria Üniversitesi ve Samoa Bilimsel Araştırma Organizasyonu'ndan bilim insanları, Büyük Okyanus'un güney kesiminde yer alan Samoa Adası'nda sık sık yetişen Matalafi adlı bitki üzerinde çalıştı. Adada hemen hemen her evin bahçesinde kendi kendine yetişen iki metrelik, beyaz çiçekli ve kırmızı küçük meyveli bitkinin yerel halk tarafından pek çok hastalığın tedavisinde uzun zamandır kullanıldığı aktarıldı.
HER DERDİN ŞİFASI MATALAFİ NASIL KULLANILIYOR?
Matalafi'nin yapraklarının ezilmesiyle elde edilen suyun; ateş, vücut ağrıları, şişlikler, yaralar, fil hastalığı, idrar kaçırma, cilt enfeksiyonları, kusma, solunum yolu enfeksiyonları ve karın rahatsızlığı ile ilişkili iltihabı tedavi etmek için yaygın olarak kullanıldığı hatta ilaç etken maddesi olan Ibuprofen kadar etkili olduğu tespit edildi.
KANSER DİYABET KALP HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDE KULLANILABİLİR
Bilim insanları, bitkinin etken maddesinin vücutta bulunan demirle etkileşime girerek bahsi geçen hastalıkları tedavi ettiğini belirtti. Bu özelliği sayesinde matalafi bitkisinin kanser, nörodejeneratif hastalıklar (Parkinson gibi), diyabet, kalp hastalıkları tedavisinde de potansiyeli olduğu vurgulandı.
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