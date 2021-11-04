Aşılamada yeni dönem bugün başlıyor! BioNTech üçüncü doz aşısı ne zaman yapılmalı?
Dün Türkiye'nin gözü kulağı Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan çıkacak sonuca kilitlendi. Toplantı sonrası alınan kararlarla ilgili yazılı açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3. doz BioNTech aşısının ne zaman yapılması gerektiğiyle ilgili de bilgi verdi. Peki Bilim Kurulu toplantısında hangi kararlar alındı? BioNTech üçüncü doz aşısı ne zaman yapılmalı? Yüz yüze eğitim devam edecek mi? İşte tüm detaylar....
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca liderliğinde toplanan Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Kritik toplantının ardından alınan kararları içeren bir yazılı açıklama yapıldı.
İŞTE AÇIKLAMANIN DETAYLARI
Sağlık çalışanlarımıza seslenmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde sizleri yakından ilgilendiren konularda bilgiler vermiştim. Netice alınıncaya kadar bu konuların takipçisi olacağım. Geçtiğimiz günlerde 81 ilimizin il sağlık müdürlüklerine gönderdiğim talimatla uygulamada karşılaştığımız fazla çalışma süreleri ve nöbet düzenlemelerinin yasal mevzuatımıza uygun ve insani koşullarda sürdürülmesini istedim. Çeşitli illerimizin il sağlık müdürlerinden ve hastane başhekimlerimizden aldığım bilgilerle durumu yakından takip ediyorum.
NETİCE ALACAĞIMIZI GÖRÜYORUZ
En geniş anlamda sağlık çalışanlarımızın özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik olan çalışmalarımız da devam ediyor. Büyük emeklerle yetişen sağlık personelimizi hak ettiği ve elimizden gelenin en iyisiyle buluşturmak için düzenlemelerin tamamını yakından izliyor ve netice alacağımızı görüyorum.
ATAMA OLACAK MI?
Uzmanlık asistanlarının çalışma koşulları ile ilgili başlattığımız çalışmanın yanında eğitimlerini de düzenleyen yeni ve geniş kapsamlı çalışmalar yapıyoruz. Konuyu tüm yönleri ile ele alıyoruz. Tüm tarafların fikrine, tecrübesine ve görüşüne müracaat edeceğiz. Çoğulcu bir yaklaşımla ele alınacak her konuda ortak akla katkı sunacak her katkıyı son derece değerli görüyorum. Daha iyi eğitim alan ve daha iyi koşullarda çalışan Uzmanlık öğrencilerinin gelişmişlik seviyemizin önemli ölçülerinden biri olacağını düşünüyorum. Sağlık çalışanlarından oluşan bu büyük aileye yeni üyelerin katılacağı müjdesini daha önce vermiştim. Bu konuda da çok yakında güzel haberleri öğrenmiş olacaksınız. Heyecanla aramıza katılmayı bekleyen genç kardeşlerim, beklediğiniz günün yaklaştığını ifade etmek isterim. Mülakat yapmadan sadece KPSS sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapacağız.
TURKOVAC İÇİN GÖNÜLLÜLÜK ÇAĞRISI
Ülkemizin gururu yerli aşımız Turkovac'ın seri üretime geçmesi için halen gönüllülere ihtiyacı var. Kendi aşımız kendi gücümüzdür. Bu gücü hayata geçirmek için 18-59 yaş arası iki doz aşı olmuş sağlıklı vatandaşlarımız hatırlatma dozu için gönüllü olmak üzere en yakın şehir hastanemize müracaat edebilir, enabiz.saglik.gov.tr adresinden ya da e-nabız mobil uygulamasından gönüllü olabilirler. Gönüllü olun, kendi aşımızın sahibi olalım.
Bugün gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantımızda ise yine bazı önemli kararlar aldık. Bu kararları sıralamak gerekirse:
1. mRNA aşısı olmuş olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek hatırlatma dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildi. Bu gruplar;
a) 60 yaş üzerindeki vatandaşlar
b) 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar
c) Başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar.
2. 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımız ile gebelerin tam aşılı olmalarının son derece önemli olduğu bir kez daha vurgulanmıştır. İleri yaştaki vatandaşlarımız ve anne adaylarımızın aşıları eksik kalmamalı.
3. Okullarda salgına yönelik rastgele taramaların durumu değerlendirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığımızla işbirliği içinde taramaların devam ettirilmesi salgının seyri açısından önemli bir gösterge olarak görülmüştür.
4. Mevcut aşılama durumu da değerlendirilmiştir. 1 doz aşılı olanların tüm nüfusa oranı %67, 2 doz aşılı olanların oranı ise %59'dur. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın %70'in üzerine çıkarılması gerekmektedir.
5. Salgın sona ermeden ve toplumsal bağışıklık elde edilmeden tedbirlerden vazgeçilmemeli.
Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
OKULLAR KAPANACAK MI?
Bakan Koca, okullarda rastgele PCR testi uygulamasında ilk sonuçların çıktığını belirterek, "Bunu belirli aralıklarla tekrarlamak istiyoruz. Yapılan taramada toplumdan farklı olarak okul dönemindeki çocuklarda oranın çok yüksek olmadığını gördük. Bunun bazı okullarda yüzde 1,1'den yüzde 5,9'a kadar değişen oranlarda olduğunu gördük. Tedirgin olunabilecek bir durumun olmadığını tekrar ifade etmek istiyorum. Okulların pandemi nedeniyle kapalı olabilme ihtimalini vatandaşımız düşünmemeli. Böyle bir soru da artık sorulmamalı. Yani salgın okulların kapanma sebebi olmayacak. Tedbirler devreye girebilir; ama okulların kapanma durumu salgın nedeniyle olamaz. Bilim Kurulunun da böyle bir gündemi söz konusu değil. Genel toplumda da kapanma gibi bir durum söz konusu olmayacak; ama vatandaşımız bildiğimiz tedbirleri ve aşılarını yaptırıyor olmalılar. Toplumsal bağışıklık elde edilmedikçe salgının üstesinden gelmemiz kolay olmayacak. Özellikle 60 yaş üzeri aşısız vatandaşımızın kalmamasını önemsiyoruz. Hala vefat edenlerin 60 yaş üzeri olduğunu görüyoruz" diye konuştu.
12 YAŞ ALTINA AŞI OLACAK MI?
Bakan Koca, 12 ve 17 yaş arasına tercihe bağlı olarak aşıyı tanımladıklarını belirterek, "Şu an gündemimizde 12 yaş altı çocuklara aşı yapılmasının olmadığını söyleyebilirim" dedi.
24 SAATTE 20.764 VAKA-246 VEFAT
Türkiye'de son 24 saatte 363 bin 238 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 764 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi yaşamını yitirdi.
TEST VE İYİLEŞEN SAYISI
Bir günde toplam 363 bin 238 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 33 bin 366 olarak kaydedildi.
GÜNÜN KORONAVİRÜS VERİLERİ (3 KASIM 2021)
İLLERE GÖRE VAKA SAYILARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16-22 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
"Karabük (552,92), Zonguldak (518,6), Kocaeli (456,88), Düzce (447,59), Ordu (431,31), Kastamonu (419,79), Bolu (414,55), Bursa (411,79), Sakarya (406,75), Tokat (402,43), Çorum (393,68), Yalova (387,97), Kahramanmaraş (381,62), Erzincan (374,95), Kırıkkale (352,35), Kırşehir (346,85), Samsun (334,86), Amasya (332,94), Bilecik (332,39), Ankara (328,31), Trabzon (321,47), Kilis (317,94), Kütahya (315,94), Giresun (310,88), Çankırı (308,69), Balıkesir (297,35), İstanbul (296,84),
Ardahan (293,26), Sinop (289,66), Tunceli (286,42), Bartın (278,42), Osmaniye (269,8), Uşak (267,17), Yozgat (250,54), Eskişehir (244,37), Niğde (240,01), Sivas (235,26), Kayseri (233,7), Adıyaman (233,53), Adana (230,88), Bingöl (229,62), Manisa (226,94), Elazığ (222,63), Tekirdağ (219,69), Rize (217,22), Kırklareli (212,59), Hatay (209,48), Malatya (208,77), Karaman (205,16), Afyonkarahisar (197,99), Isparta (187,82), Denizli (187,34), Çanakkale (185,76), Gümüşhane (182,78), Mersin (180,33), Nevşehir (178,38),
Edirne (178,04), Konya (173,95), Burdur (171,85), Erzurum (165,24), Iğdır (163,92), Artvin (161,06), Gaziantep (161,05), Kars (157,59), Ağrı (110,75), Şanlıurfa (104,86), Bitlis (92,88), Bayburt (85,46), Aksaray (85,1), Diyarbakır (77,49), Muş (76,86), Hakkari (66,66), İzmir (57,07), Antalya (52,27), Mardin (50,54), Aydın (47,18), Muğla (47,16), Batman (37,56), Van (36,89), Siirt (33,53), Şırnak (20,64)."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Beşiktaş Trabzonspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?
- Engelli öğretmen ataması 2021 ön başvuru ne zaman? Engelli öğretmen ataması başvuru şartları, kontenjanlar açıklandı mı?
- GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB temizlik personeli, güvenlik görevlisi sınav tarihleri açıklandı mı?
- TDK sözlüklerine girmiş hangi adda bir yürüyüş şekli yoktur?
- Hangisi kemirgenlerdendir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu...
- Emekliye baharı getirecek! Aylıklar ve ikramiyeler yüzde 20-25 civarında artış! Kabul edildiği anda...
- Hatay ne zaman alındı? Hatay anavatana hangi tarihte katıldı? İşte tarihçesi...
- Şartları yerine getirene 31 bin TL karşılıksız verilecek! İsteyen herkes başvurabiliyor! Devlet imdada yetişti...
- Meteoroloji son dakika uyarmıştı: İstanbul sis ne zaman bitecek, kalkacak? İstanbullar dikkat...
- Aziz dizisi Efnan kimdir, gerçek adı ne? Simay Barlas kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Instagram hesabı...
- Jandarma bekçi alımı kritik takvim... Bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Bu yıl bekçi alımı yapılacak mı? İllerin listesi...
- 5 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? Büyük ödülün sahibi...