Muhakkak çekirdeğiyle tüketin! Bin derdin şifası üzüm çekirdeğinin faydaları

1 KASEDE ŞİFA DEPOSU

Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Nadide Can üzümün antioksidanlarının en fazla kabuğu ve çekirdeğinde olduğuna işaret ederek, "Bu nedenle üzüm yerken çekirdeklerini çıkarmayın, kabuğunu soymayın. Bir küçük boy kase üzüm 100 kalori ve 25 gram karbonhidrat içeriyor. Günde bir küçük boy kase tüketmek, üzümün şifasından faydalanmak için yeterli gelecektir. Ayrıca yoğun karbonhidrat içeriği nedeniyle özellikle diyabet hastalarının üzüm yerken porsiyon kontrolüne dikkat etmeleri gerekiyor" dedi.