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Muhakkak çekirdeğiyle tüketin! Bin derdin şifası üzüm çekirdeğinin faydaları

SAĞLIK Sabah
Giriş Tarihi: 28.08.2021 Güncelleme Tarihi: 28.08.2021
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Muhakkak çekirdeğiyle tüketin! Bin derdin şifası üzüm çekirdeğinin faydaları

Yaz mevsiminin olmazsa olmaz meyvelerinden üzüm hem çok sağlıklı hem de çok lezzetli. Barındırdığı K, C, A ve B vitamini ile sodyum, potasyum, fosfor, magnezyum gibi pek çok vitamin-mineraller bakımından çok zengin olan üzümün en dikkat çeken özelliği ise güçlü bir antioksidan olması. Üzüm çekirdeğinin içeriğinde bulunan antosiyanin ve resveratol gibi antioksidanlar sayesinde hücrelerimiz yenilenirken pek çok hastalığın riski de oldukça azalıyor. İşte üzüm çekirdeğinin faydaları.

Yaz aylarının sevilen meyvesi üzümün çekirdeğinin faydaları saymakla bitmiyor. Göz sağlığından kabızlığa kadar pek çok rahatsızlığın şifası üzüm çekirdeğinin faydaları.

1 KASEDE ŞİFA DEPOSU

Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Nadide Can üzümün antioksidanlarının en fazla kabuğu ve çekirdeğinde olduğuna işaret ederek, "Bu nedenle üzüm yerken çekirdeklerini çıkarmayın, kabuğunu soymayın. Bir küçük boy kase üzüm 100 kalori ve 25 gram karbonhidrat içeriyor. Günde bir küçük boy kase tüketmek, üzümün şifasından faydalanmak için yeterli gelecektir. Ayrıca yoğun karbonhidrat içeriği nedeniyle özellikle diyabet hastalarının üzüm yerken porsiyon kontrolüne dikkat etmeleri gerekiyor" dedi.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Özellikle içeriğindeki C vitamini ve polifenollerden zengin antioksidan sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlıyor. Böylece başta Covid-19 olmak üzere vücudun enfeksiyonlara karşı olan direncini arttırıyor.

KOLESTEROL DÜŞÜRMEYE BİREBİR

Üzüm kalp sağlığını koruyan en önemli meyveler arasında yer alıyor. İçeriğindeki güçlü antioksidan resveratrol sayesinde kolesterolün emilimine engel oluyor. Bu etkisiyle kolesterol seviyesinin düşmesine katkı sağlıyor. Yapılan çalışmalar, özellikle kırmızı üzümün kolesterolü düşürmede daha etkili olduğunu ortaya koyuyor. Üzüm yüksek potasyum içeriğiyle kan basıncının düşmesinde de faydalı oluyor.

KANSER HÜCRELERİNİN DÜŞMANI

Özellikle çekirdeğiyle birlikte tüketildiğinde, içeriğindeki zengin resveratrol sayesinde kanser hücrelerinin fonksiyonlarını bozabiliyor ve toksik etkilerini azaltabiliyor.

CİLDİ GENÇLEŞTİRİCİ

Vücudumuzda myricetin ve quercetin gibi flavonoidler serbest radikal denilen zararlı maddelerle savaşarak cildin yaşlanmasını geciktiriyor. Ayrıca hücreleri yenileyen özelliğiyle de cildimizin gergin ve sağlıklı görünmesini sağlıyor.

KİLO VERMEYİ KOLAYLAŞTIRICI LİF KAYNAĞI

Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Nadide Can, üzümün kilo kaybını da desteklediğine dikkat çekerek, "Üzüm yarısı su olan şekerli ve lifli bir meyvedir. Doğal meyve şekeri olması ve içerdiği antioksidanlar sayesinde vücuttaki iltihabı azaltan etkileriyle zayıflama diyetlerinde iyi bir tatlı alternatifi olabilir." diyor.

GÖZ SAĞLIĞINI KORUR

Üzümün içerdiği resveratrol sayesinde gözdeki retina hücrelerini güneşin zararlı etkilerinden koruduğunu gösteren çalışmalar mevcut. Üzümde aynı zamanda lutein ve zeaksantin gibi göz sağlığını destekleyen başka antioksidanlar da yer alıyor. Bazı araştırmalar, bu bileşiklerin gözlerin mavi ışıktan zarar görmemesine yardımcı olduğunu ortaya koyuyor.

KAN BASINCINI DESTEKLER

Yapılan araştırmalar, beslenmede düşük potasyum alımının yüksek kan basıncı ve inme riskini arttırdığını gösteriyor. Üzüm yüksek potasyum içeriğiyle kan basıncının desteklenmesine yardımcı olur.

KOLON KANSERİ RİSKİNİ DÜŞÜRÜR

Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Nadide Can kronik kabızlığın kolon kanseri riskini artırdığını belirterek, "Üzüm düzenli tüketildiğinde bol lif içeriğiyle kabızlığı engelleyebiliyor. Bu etkisi sayesinde kolon kanseri riskini düşürüyor" diyor.

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