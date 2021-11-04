Son dakika: Koronavirüs ilacına ilk onay İngiltere'den!
Son dakika haberi... İlaç firması MERCK'in koronavirüs için geliştirdiği hap için kullanım onayı İngiltere'den geldi. Böylece İngiltere, Korona virüs aşısında olduğu gibi, Korona virüs hapını da ilk onaylayan ülke oldu.
İngiltere'nin ilaç düzenleyicisi kurumu, ABD ilaç devi Merck'in COVID-19 için geliştirdiği Molnupiravir'in kullanımına onay verdi.
Böylelikle İngiltere aşının ardından ilaca da onay veren ilk ülke oldu.
Washington Post'un haberine göre Merck Başkanı Robert M. Davis yaptığı açıklamada, "Molnupiravir'i dünyanın dört bir yanındaki hastalara mümkün olan en kısa sürede ulaştırmak için hem titizlikle hem de aciliyetle hareket etmeye devam edeceğiz" dedi.
Ekim ayında yayımlanan veriler, Molnupiravir'in COVID-19'a yakalanma riski yüksek olanlar için ölüm veya hastaneye kaldırılma oranını yarı yarıya indirebileceğini ortaya koymuştu.