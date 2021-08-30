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İstanbul’da bir botanik merkezi! Şifa kaynağı yüzlerce bitki bu bahçede

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 30.08.2021 Güncelleme Tarihi: 30.08.2021
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İstanbul’da bir botanik merkezi! Şifa kaynağı yüzlerce bitki bu bahçede

A Haber ekipleri Türkiye'deki ilk tıbbi bitkiler bahçesine gitti. Zeytinburnu'nda bulunan bahçede, 700'den fazla şifalı bitki bulunuyor. Organik yetiştirilen bitkiler hem modern tıpta hem de geleneksel tedavi yöntemlerinde kullanılıyor. İşte Zeytinburnu Belediyesi'nin kurduğu o bahçe...

Sesli dinlemek için tıklayınız.

Aloe Vera, Civan Perçemi, Mabet Ağacı ve yüzlercesi... Ana vatanları birbirinden farklı yüzlerce bitki bu bahçede bir araya getirildi...

Yüksek Ziraat Mühendisi, "Doğayla uyum sağlayan ülkemizin farklı bölgelerinden getirdiğimizin farklı bölgelerinden getirdiğimiz bitliler. Birde seramız var. Burada da tropik ve subtropik bitkiler yetiştiriyoruz." dedi.

Görüntü, Zeytinburnu'nda bulunan ve Türkiye'de bir ilk olan tıbbi bitkiler bahçesinden...

Özellikle eski dönemlerde her şeyin her hastalığın çaresi bitkilerde aranırdı bu gelenek günümüzde de devam ediyor. şehrin tam göbeğindeyiz Zeytinburnu tıbbi bitkiler bahçesindeyiz burada 700ü aşkın tıbbi bitki var ve bu bitkiler hem kozmetikte hem de tıpta kullanılıyor.

Şifa kaynağı yüzlerce bitkiden biri, Aloe Vera...

Civan Perçemi bitkisinin de birçok hastalık için şifa kaynağı olduğu söyleniyor. Yüksek Ziraat Mühendisi, "Bitkinin idrar yolları enfeksiyonlarında çok faydası var." ifadelerini kullandı.

Tıbbi bitkiler bahçesi, ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.

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