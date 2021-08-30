İstanbul’da bir botanik merkezi! Şifa kaynağı yüzlerce bitki bu bahçede

Özellikle eski dönemlerde her şeyin her hastalığın çaresi bitkilerde aranırdı bu gelenek günümüzde de devam ediyor. şehrin tam göbeğindeyiz Zeytinburnu tıbbi bitkiler bahçesindeyiz burada 700ü aşkın tıbbi bitki var ve bu bitkiler hem kozmetikte hem de tıpta kullanılıyor.