Delta varyantında korkunç gerçek! Ölüm sayısı 5 kat daha fazla

Öte yandan, 1,4 milyar nüfuslu Hindistan'da resmi olarak şimdiye kadar, Covid-19 kaynaklı 396 bin ölüm ve 10 milyonu aşkın vaka kaydedildi. Ülke aynı zamanda dünyadaki vakalarda ani bir artışa neden olan Delta varyantıyla mücadele ediyor. Washington Üniversitesi Sağlık Metrikleri ve Değerlendirme Enstitüsü müdürü Christopher Murray, vaka ve ölümleri eksik saymanın Delta varyantının daha iyi anlaşılmasını etkileyebileceğini söyledi.

Geçen ay Dünya Sağlık Örgütü tarafından hazırlanan bir raporda, küresel ölüm oranının bildirilenden iki veya üç kat daha fazla olabileceği tahmin ediliyor.