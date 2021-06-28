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Delta varyantında korkunç gerçek! Ölüm sayısı 5 kat daha fazla

Koronavirüsün Delta varyantı, 90'ı aşkın ülkede görülerek, insanlığı yeniden tehdit etmeye başladı. Varyantların en tehlikelisi olan Delta'nın yayılım hızı ve ölüm oranı oldukça yüksek. 400 bine yakın insanın öldüğü Hindistan, virüs karşısında çaresiz kaldı. Uzmanlar, Hindistan'daki vaka-ölüm sayılarını hesapladıklarında, ülkedeki gerçek ölüm sayısının açıklanan rakamdan 5 kat daha fazla olabileceğini söyledi. 2 milyon insanın yaşamını yitirdiği iddia edilen Hindistan, virüsün en ağır dramını yaşayan ülke oldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.06.2021 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021
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Delta varyantında korkunç gerçek! Ölüm sayısı 5 kat daha fazla

Bilim insanları, Hindistan'ın Covid-19 kaynaklı ölü sayısının, 2 milyona yakın olabileceği konusunda uyardı. Washington Üniversitesi Sağlık Metrikleri ve Değerlendirme Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, yetersiz test nedeniyle Hindistan'ın vakaların yalnızca yüzde 3 ila 5'ini tespit edebildiğini söyledi.

Çalışmanın arkasındaki Middlesex Üniversitesi'nden matematikçi olan Murad Banaji, ülkedeki gerçek ölü sayısının bildirilen rakamın yaklaşık beş katı olabileceğini tahmin ediyor. Banaji, Wall Street Journal'e yaptığı açıklamada modellemesini oluşturmak için popülasyonda antikorların varlığını gösteren seroloji testlerine ait verileri kullandığını söyledi.

DAHA ÖNCEKİ ARAŞTIRMALARLA ÖRTÜŞÜYOR
Bununla birlikte, Banaji'nin çalışması, geçen ay New York Times tarafından gerçekleştirilen ve Hindistan'daki gerçek ölü sayısının 1,6 milyona yakın olabileceğini söyleyen araştırmayı destekliyor.

Times, bir düzineden fazla uzmanla konuşarak, yetersiz kayıt tutma ve yaygın test eksikliği nedeniyle Hindistan'daki toplam enfeksiyon sayısı hakkında net bir resim elde etmeyi zor buldu.

TESTLER YETERSİZ BAZI BÖLGELERDE SAĞLIK İMKANLARINA ERİŞİM YOK
Bilim insanları, eksik sayımın yetersiz testlerden, hastanelerin dolup taşmasından ve ülkenin kırsal kesimlerinde sağlık hizmetlerine erişim eksikliğinden kaynaklanabileceğini söyledi. Bu, özellikle kırsal alanlarda, corona virüs kaynaklı birçok ölümün evde gerçekleştiği ve bu nedenle sayımdan çıkarıldığı anlamına gelebilir.

HER BEŞ ÖLÜMDEN DÖRDÜNÜN NEDENİ ARAŞTIRILMIYOR
Bazı araştırmacılar ise, ülkedeki doktorların ailelere sevdiklerinin virüsle öldüğünü söylemek konusunda isteksiz olduklarını keşfetti.

Dr. Banaji, ayrıca Hindistan'daki ölüm kayıtlarını tutma sistemi de güvenilmez olduğunu, her beş ölümden dördünün ölüm nedeninin araştırılmadığını vurguladı.

Banaji, "Hindistan'daki ölüm kayıtları, kentsel ve kırsal alanlarda oldukça büyük farklılıklar gösteriyor" dedi.

Öte yandan, 1,4 milyar nüfuslu Hindistan'da resmi olarak şimdiye kadar, Covid-19 kaynaklı 396 bin ölüm ve 10 milyonu aşkın vaka kaydedildi. Ülke aynı zamanda dünyadaki vakalarda ani bir artışa neden olan Delta varyantıyla mücadele ediyor. Washington Üniversitesi Sağlık Metrikleri ve Değerlendirme Enstitüsü müdürü Christopher Murray, vaka ve ölümleri eksik saymanın Delta varyantının daha iyi anlaşılmasını etkileyebileceğini söyledi.

Geçen ay Dünya Sağlık Örgütü tarafından hazırlanan bir raporda, küresel ölüm oranının bildirilenden iki veya üç kat daha fazla olabileceği tahmin ediliyor.

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