SinoVac Delta varyantına karşı etkili mi? Açıklama geldi
Türkiye'de uygulanan BioNTech aşısının varyanta karşı koruyuculuk sağladığının açıklanmasının ardından gözler SinoVac'a çevrilmişti. Çin aşılarının Delta varyantına dair etkinliği ile ilgili bilim insanlarından açıklama geldi. Peki Çin aşıları Delta varyantına karşı etkili mi? İşte detaylar...
Dünya Sağlık Örgütü tarafından corona virüsün baskın türü olarak nitelenen Delta varyantı birçok ülkede görülmeye devam ederken, uygulanan aşıların varyant ile mücadeledeki etkinliğine dair araştırmalar hız kazanıyor.
Çin tarafından üretilen aşılar başta Türkiye, Brezilya ve Endonezya olmak üzere birçok ülkede kullanılırken, aşıların uygulandığı ülkelerde Delta varyantına karşı etkinliğine dair soru işaretleri devam ederken bilim insanları konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
'ÇİN AŞILARI DELTA VARYANTINA KARŞI ETKİLİ'
Çinli yetkililer aşılarıyla ilgili Delta varyantı üzerindeki etkinlikleri hakkında ayrıntılı bilgi vermezken Çin'in corona virüs ile mücadelesinde önemli bir rol oynayan epidemiyolog Zhong Nanshan gazetecilere verdiği demeçte aşılarının Delta varyantına karşı etkili olduğunu açıkladı.
Nanshani, Guangzhou kentindeki enfeksiyonların analizine dayanan araştırmanın ön sonuçlarında, "Araştırmacılar, Çin aşılarının Delta varyantının neden olduğu semptomatik ve ciddi vaka riskini azaltmada etkili olduğunu buldular" diye konuştu.
SİNOVAC'TAN ÜÇÜNCÜ DOZ AÇIKLAMASI
Türkiye'de de kullanılan Çin aşısı Sinovac'ın sözcüsü Liu Peicheng ise yaptığı açıklamada, aşılananlardan alınan kan örneklerine dayanan ön sonuçlarda, aşılarının Delta varyantını nötrleştirici etkide üç kat azalma gösterdiğini belirtti.
Peicheng, İki doz aşının ardından bir güçlendirici doz uygulamasının, Delta'ya karşı daha güçlü ve daha dayanıklı antikor reaksiyonunu hızla ortaya çıkarabileceğini söyledi.
UĞUR ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA
Koronavirüsün Delta varyantı tüm dünyada olduğu gibi Avrupa'da da yükselişe geçti... BioNTech/Pfizer aşısının koronavirüsünün yeni varyantlarına karşı etkili olduğunu söyleyen Uğur Şahin, "Şu anda aşımızı mevcut varyantlara uyarlamanın gerekli olduğuna dair bir kanıt yok" ifadelerini kullandı.
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