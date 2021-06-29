SinoVac Delta varyantına karşı etkili mi? Açıklama geldi

UĞUR ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

Koronavirüsün Delta varyantı tüm dünyada olduğu gibi Avrupa'da da yükselişe geçti... BioNTech/Pfizer aşısının koronavirüsünün yeni varyantlarına karşı etkili olduğunu söyleyen Uğur Şahin, "Şu anda aşımızı mevcut varyantlara uyarlamanın gerekli olduğuna dair bir kanıt yok" ifadelerini kullandı.