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Koronavirüs aşısı olan hastada Delta varyantı görüldü! Birçok ülkede yasaklar geri geldi

Dünya Sağlık Örgütü'nden son günlerde artış gösteren Koronavirüs Delta varyantı vakalarından sonra ürküten açıklamalar geldi. Delta varyantının mutasyona uğramış hali olan Delta Plus'ın çift aşı olmuş bir kişide görüldüğü açıklandı. Ayrıca Delta virüsü nedeniyle bazı ülkelerde vaka sayıları yeniden tırmanışa geçerken yeni kısıtlamalar geldi.

Giriş Tarihi: 28.06.2021 09:20 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 09:20
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Koronavirüs aşısı olan hastada Delta varyantı görüldü! Birçok ülkede yasaklar geri geldi

Dünya Sağlık Örgütü tarafından (DSÖ) son günlerde yükseliş gösteren kovid Delta varyantı vakalarından sonra çok konuşulacak açıklamalar geldi. DSÖ yetkilisi aşılar ve maske kullanımı için flaş sözler sarf etti. Ayrıca Delta varyantının korkulan yükselişe neden olduğu birçok ülkede sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere kısıtlamaların geri getirilmesi gündemde. Türkiye 1 Temmuz itibarıyla normalleşmeye gidiyor.

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Koronavirüs aşısı olan hastada Delta varyantı görüldü! Birçok ülkede yasaklar geri geldi

"İKİ DÜZ AŞI BİLE KORUMAYABİLİR"

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, DSÖ'den iki doz aşı olanların bile Delta varyantına karşı maksimum dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuldu.

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Koronavirüs aşısı olan hastada Delta varyantı görüldü! Birçok ülkede yasaklar geri geldi

DSÖ'nün ilaç ve tıbbi ürünlerinden sorumlu genel direktör yardımcısı Dr. Marangela Simao yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; 'Pek çok kişi iki doz Kovid-19 aşısı oldukları için kendilerini güvende hissediyor. Ancak iki doz aşı olsalar da insanlar kamuya açık alanda maske takmaya devam etmeliler.'

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Koronavirüs aşısı olan hastada Delta varyantı görüldü! Birçok ülkede yasaklar geri geldi

BİRÇOK ÜLKEDE YENİDEN YASAKLAR GÜNDEMDE

İlk olarak Hindistan'da görülen ve Delta varyantı olarak da bilinen mutasyona uğramış koronavirüs korku yaratmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Delta mutasyonuna karşı dikkatli olunması uyarısını yinelerken bu varyantın orijinal Kovid-19'da çok daha hızlı yayıldığını duyurdu.

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Koronavirüs aşısı olan hastada Delta varyantı görüldü! Birçok ülkede yasaklar geri geldi

DSÖ'nün ilaç ve sağlık ürünlerinden sorumlu genel direktör yardımcısı Dr. Marangela Simao, "İnsanlar iki doz aşı oldukları için kendilerini güvende hissetmemeliler. İki doz aşı olsalar da insanlar kamuya açık alanda maske takmaya devam etmeliler" açıklamasında bulundu.