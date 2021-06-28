Koronavirüs aşısı olan hastada Delta varyantı görüldü! Birçok ülkede yasaklar geri geldi

Dünya Sağlık Örgütü tarafından (DSÖ) son günlerde yükseliş gösteren kovid Delta varyantı vakalarından sonra çok konuşulacak açıklamalar geldi. DSÖ yetkilisi aşılar ve maske kullanımı için flaş sözler sarf etti. Ayrıca Delta varyantının korkulan yükselişe neden olduğu birçok ülkede sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere kısıtlamaların geri getirilmesi gündemde. Türkiye 1 Temmuz itibarıyla normalleşmeye gidiyor.