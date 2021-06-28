28 Haziran 2021, Pazartesi
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Koronavirüs aşısı olan hastada Delta varyantı görüldü! Birçok ülkede yasaklar geri geldi
Dünya Sağlık Örgütü'nden son günlerde artış gösteren Koronavirüs Delta varyantı vakalarından sonra ürküten açıklamalar geldi. Delta varyantının mutasyona uğramış hali olan Delta Plus'ın çift aşı olmuş bir kişide görüldüğü açıklandı. Ayrıca Delta virüsü nedeniyle bazı ülkelerde vaka sayıları yeniden tırmanışa geçerken yeni kısıtlamalar geldi.
Giriş Tarihi: 28.06.2021 09:20 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 09:20
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