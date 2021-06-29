Tatile gidecekler dikkat! Müsilajlı denize girmek tehlikeli mi?
Denizleri etkisi altına alan müsilajın olumsuz etkilerini değerlendiren Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu "Müsilaj, denizdeki bakteri yükünü arttırıyor." derken Dermatoloji Uzmanı Dr. Sertaç Sever ise, "Bakteri barındıran müsilajın olduğu bölgelerde denize girenler kimyasal yanık ile karşı karşıya kalıyor" açıklamasında bulundu.
Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, müsilajın olumsuz etkileri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Müsilajın balık ve diğer deniz canlılarına olan etkileri, bu canlıların yaşam kaynağı olan oksijenini tüketir.
Koy ve körfezlerde olduğu gibi suyun üzerini kapattığı zaman atmosferden kaynaklı suda oksijen çözünümü azalır veya engellenir. Balık larva ve yavrularının müsilaja takılarak ölmelerine neden olur. Özellikle balıkların çoğaldığı bahar aylarında balık larvalarının su yüzeyinden hava yutmalarını engeller.
Dolayısıyla larvaların ölümüne neden olur. Deniz tabanındaki birikimi ve çürümesi hem oksijenin tükenmesine hem de kokuşmaya ve zararlı gazların çıkışına sebep olabilir. Ayrıca yine dipte hareket eden (yengeç, denizkestanesi, denizhıyarı, denizyıldızı) canlıların hareket edememelerine neden olur." dedi.
SUDAKİ BAKTERİ YÜKÜNÜ ARTIRIYOR
"Sudaki bakteri yükünün artışına neden olur. Dipte yaşayan midye ve istiridye gibi canlıların oksijenini engeller ölmelerine neden olur." Diyen Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü; "PSP (Paralytic Shellfish Poison ), DSP (Diarrhetic shellfish poison)'ye neden olabilecek plankton çoğalmaları olur ise ve bunları suyu süzerek beslenen midye ve istiridyelerin tüketilmesi durumunda bu etkiler ortaya çıkabilir."
O ORTAMDA YAŞAYAN BÜTÜN CANLILARI ETKİLİYOR
Müsilajın denizdeki ve deniz canlıları üzerindeki etkilerini açılayan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü; "Müsilaj o ortamda yaşayan bütün canlıları etkiler.
Balıkların solungaçlarının oksijen alışverişini engelleyebilir. Tabanda çökmesi, birikim yapması ve çürümeye neden olması durumunda dipte yaşayan midye, istiridye, denizkestanesi, denizyıldızı gibi canlıların ölümüne sebep olur. Balık larva ve yavrularının ölümüne sebep olur."
DİBE ÇÖKMÜŞ OLANLAR ZAMANLA ÇÜRÜYECEK
Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Genel anlamda değerlendirdiğimizde bu etkiler uzun süre devam edecektir. Müsilaj sadece suyun üzerinde görülen değil, su kolonunun bütün derinliklerinde yaşanılmaktadır.
Floglaşma belki su sıcaklığının biraz daha artması ile sona erebilir. Ancak bu seferde dibe çökmüş olanların çürüme süreci hızlanacaktır." dedi.
TATİLE GİDENLER DİKKAT!
Müsilaj, tatil hazırlığı yapanlarda endişeye neden oldu. Birçok plajda müsilaj nedeniyle denize girilmeme kararı alındı. Tatil hazırlığı yapanlar için uyarılarda bulunan Dermatoloji Uzmanı Dr. Sertaç Sever, "Müsilajın olduğu bölgelerde denize girmek çok riskli. Müsilajın içerisinde hapsolmuş olan bakterilerle cildin teması sonucu çeşitli cilt hastalıkları ortaya çıkabilir. Bu nedenle müsilajın yoğun olduğu yerlerde denize girilmesini önermiyoruz." dedi.
MÜSİLAJLI BÖLGEDE DENİZE GİRENLER NELERE DİKKAT ETMELİ?
Tatile gidenler veya tatil bölgelerinde yaşayanlar müsilajı yosun olarak nitelendirip denize girebiliyor veya temas edebiliyor. Müsilajlı bölgede denize girilmesi durumunda yapılacakları sıralayan Dermatoloji Uzmanı Dr. Sertaç Sever, şöyle konuştu; "Müsilajlı bölgede denize girilmesi durumunda yapılacak ilk şey hemen ılık bir suyla duş almaktır.
Müsilajın içerdiği bakterilerden vücudu arındırma esnasında kurutucu özelliği olmayan şampuanlar kullanılmalıdır. Sonrasında ise belli bir süre vücutta meydana gelen değişimler takip edilmelidir."
Dermatoloji Uzmanı Dr. Sertaç Sever, "Müsilajlı denize girdiyseniz ve aşağıdaki belirtiler varsa mutlaka bir uzmana danışmanız gerekiyor" diyerek ortaya çıkabilecek belirtileri şöyle sıraladı;
Kızarıklık,
Hassasiyet
Kabarma
Kaşıntı
KİMYASAL YANIK TEHLİKESİ!
Dermatoloji Uzmanı Dr. Sertaç Sever, "Müsilajla temas sonucu ortaya çıkabilecek cilt hastalıklarında en sık karşılaştığımız 'tahriş egzaması' dediğimiz durumdur. Müsilajın içerisinde kalmış kimyasallar maddeler ve bakterilerin ciltle teması sonucu tahriş egzaması ortaya çıkıyor. Kimyasallar fazlaysa kimyasal yanık oluşabilir." dedi.
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