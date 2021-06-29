Tatile gidecekler dikkat! Müsilajlı denize girmek tehlikeli mi?

SUDAKİ BAKTERİ YÜKÜNÜ ARTIRIYOR

"Sudaki bakteri yükünün artışına neden olur. Dipte yaşayan midye ve istiridye gibi canlıların oksijenini engeller ölmelerine neden olur." Diyen Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü; "PSP (Paralytic Shellfish Poison ), DSP (Diarrhetic shellfish poison)'ye neden olabilecek plankton çoğalmaları olur ise ve bunları suyu süzerek beslenen midye ve istiridyelerin tüketilmesi durumunda bu etkiler ortaya çıkabilir."