Türkiye'den delta varyantı hamlesi! Sputnik V bu hafta devreye giriyor
Son dakika haberi... Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla devam ederken, Türkiye, aşılamada dünyada ilk sıralara yükseldi. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün delta varyantına karşı da zamanla yarış başladı. Delta varyantının birçok ülkede yayılmaya başlaması dördüncü dalga kaygısına neden olurken, Türkiye'de bu hafta Sinovac ve BioNTech’ten sonra Sputnik V aşısı da devreye girecek.
Delta varyantının ezici çoğunlukla tek doz aşı olanlar ya da hiç olmayanlarda etkili olması dikkat çekti. Türkiye, başlayan delta varyantına karşı adeta zamanla yarışıyor ve önümüzdeki iki ay içinde toplumun yüzde 70'ini iki dozla aşılamayı hedefliyor.
İKİNCİ DOZ ÖNE ÇEKİLEBİLİR
Diğer aşıların akışında önümüzdeki birkaç hafta içinde bir aksama olmaması, öngörüldüğü gibi gelmeleri halinde delta varyantına karşı ikinci doz aşıların yapılmasının öne çekilip 4-5 haftaya indirilmesi üzerinde duruluyor. Bu konuda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da ikinci dozun öne çekilebileceğini belirtmişti.
20-35 YAŞ ARASINDA SIKINTI VAR
Aşı tedarikindeki sıkıntıların giderilmesiyle birlikte Türkiye günlük 1 milyon 700 bin doz aşı yapmaya başlamıştı. Ancak bu sayı son dönemde düştü. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu bunun arkasındaki nedenleri de araştırıyor. Yapılan çalışmalara göre halkın yüzde 70'i aşı taraftarı.
Yüzde 29'unda kafa karışıklığı var, yüzde 1'i ise aşı karşıtı. Aşıya en ilgisiz kesim en fazla sosyal medyayı kullanan 20-35 yaş grubu. Sosyal medyadaki ipe sapa gelmez iddialardan etkilenen bu kesimin ikna edilmesi için bazı adımlar atılması bekleniyor.
AŞI MİLLETİN AYAĞINA GİDECEK
Aşıya ilginin artırılması için önümüzdeki dönemde "milletin aşının ayağına gelmesi yerine aşının milletin ayağına gitmesi" dönemine geçilmesi bekleniyor.
10 BİNLERİ GÖREBİLİR
PANDEMİ ile ilgili kısıtlamaların kaldırılmasına paralel olarak günlük vaka sayılarında da bir yükselme bekleniyor. Önümüzdeki haftalarda günlük vaka sayılarının 10 binleri bulabileceği belirtiliyor.
GRİBAL ENFEKSİYON GİBİ
DELTA varyantı ile birlikte Kovid-19'un belirtileri de değişmeye başladı. Eklem ağrıları, ateş, ishal, baş ağrısı gibi belirtiler yerini nezle ve grip belirtilerine bıraktı. Bu durum vatandaşın nezle veya grip olduğunu düşünüp hastaneye gitmemesine ve enfeksiyonun daha hızlı yayılmasına neden olabileceğine dair endişe de yaratıyor.
GÜNEYDOĞU'DA İLGİ AZ
AŞIYA en az ilgi gösteren yer Güneydoğu Anadolu Bölgesi oldu. Burada tek doz aşı yaptıranların toplam nüfusa oranı yüzde 19, iki dozda yüzde 7.6 oldu. Aşıya en çok ilgi gösteren ise Ege Bölgesi. Tek doz aşı yaptıranların toplam nüfusa oranı yüzde 48, ikinci doz yüzde 23 olarak gerçekleşti.
MÜZMİN HALE GELEBİLİR
AŞILAMANIN yüzde 50'liler düzeyinde kalması halinde uzmanlar salgının müzmin hale gelebileceği uyarısı yapıyor. Bu nedenle sonbahara kadar toplumun yüzde 70'inin aşılanması gerekiyor.
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