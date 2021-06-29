Türkiye'den delta varyantı hamlesi! Sputnik V bu hafta devreye giriyor

ÜÇÜNCÜ AŞI DEVREDE

Aşıların bu varyantta etkili olması için iki dozunun da yapılması bekleniyor. Bu kapsamda Sinovac ve BioNTech'ten sonra Sputnik V'nin de bu hafta için kullanılmaya başlanacağı belirtildi. Hangi aşıyı yaptırmak isteyeceğinin yine vatandaşın tercihine bırakılması bekleniyor.