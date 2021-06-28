Son doz Kovid-19 aşısı ziyan olmadı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Egemen Kurtoğlu'nun hikayesi paylaştı

Sağlık Ocağı'nın önünden geçerken doktorun kendisini davet ettiğini söyleyen Egemen Kurtoğlu, "Benim hakkım gelmişti ama geciktirmiştim aslında üşendiğim için gitmemiştim. Doktor hanım öyle söyleyince olmadım dedim, o da gel hemen yapalım dedi. Ben de 'bu kadar basit oluyor mu?' dedim hatta, 'evet bu kadar basit' dedi." açıklamasını yaptı.