Koronavirüs aşısı vatandaşın ayağına gidiyor! Tren garında aşı uygulama merkezi açıldı
Koronavirüsle mücadele kapsamında aşı olamayan vatandaşlar için Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda aşı uygulama merkezi açıldı. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Sırrı Kotanoğlu, "Büyük bir fırsattır, aşısını yaptıramayan, ulaşamayan herkesi AVM'lere, sanayi bölgelerine, tren garlarına, otobüs garlarına bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü aşı ekipleri tarafından oluşturulan merkezde, isteyen tren garı çalışanları ve yolcuların aşılanmasına başlandı.
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Sırrı Kotanoğlu, yaptığı açıklamada, randevu alamayan vatandaşlar, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda çalışanlar ve yolcular için bu uygulamayı başlattıklarını söyledi.
Yarından itibaren havalimanında da aşı uygulama merkezi kurulacağını dile getiren Kotanoğlu, "Otogarda, yaklaşık 30 AVM'de, sanayi bölgelerinde, büyük fabrikalarda da aşı yapacağız. Randevu alamayan, randevu almakta zorluk yaşayan vatandaşımızın ayağına bu hizmeti götürmekteyiz." dedi.
Kotanoğlu, Ankara'nın 20'yi aşkın ilçesi ile köylerde de mobil ekiplerin aşı çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.
"AŞISINI YAPTIRAMAYANLARI BEKLİYORUZ"
Kotanoğlu, "Büyük bir fırsattır, aşısını yaptıramayan, ulaşamayan herkesi AVM'lere, sanayi bölgelerine, tren garlarına, otobüs garlarına bekliyoruz." ifadesini kullandı.
Merkezde aşısını olan çalışanlardan Muhammet Çevikdoğan ise nöbetlerden dolayı hastaneye gidemediğini, garda aşı yapılmasının kendileri için büyük imkan olduğunu söyledi.
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