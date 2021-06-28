Koronavirüs aşısı vatandaşın ayağına gidiyor! Tren garında aşı uygulama merkezi açıldı

Yarından itibaren havalimanında da aşı uygulama merkezi kurulacağını dile getiren Kotanoğlu, "Otogarda, yaklaşık 30 AVM'de, sanayi bölgelerinde, büyük fabrikalarda da aşı yapacağız. Randevu alamayan, randevu almakta zorluk yaşayan vatandaşımızın ayağına bu hizmeti götürmekteyiz." dedi.

Kotanoğlu, Ankara'nın 20'yi aşkın ilçesi ile köylerde de mobil ekiplerin aşı çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.