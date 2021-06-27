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Milyonları ilgilendiren koronavirüs listesinde Türkiye detayı dikkat çekti! Can kaybı sıralaması listesinde güncellemeye gidildi

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşanan can kaybı sayısı 4 milyona yaklaştı. ABD, 34 milyonu geçen vaka ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor. Peki, hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? İşte Kovid-19 can kaybında ülkeler sıralaması...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 27.06.2021 Güncelleme Tarihi: 27.06.2021
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Milyonları ilgilendiren koronavirüs listesinde Türkiye detayı dikkat çekti! Can kaybı sıralaması listesinde güncellemeye gidildi

Dünya genelinde koronavirüse karşı verilen mücadele sürerken toplam vaka sayısı 181 milyonu geçti. Toplam can kaybı ise 4 milyona yaklaşıyor. ABD 33 milyonu geçen vaka sayısıyla dünyada bu konuda zirvede yer alıyor.

ABD'DE SON DURUM

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 366 artarak 603 bin 891'e çıktı. Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 18 bin 202 artışla 33 milyon 622 bin 123'e yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 366 artarak 603 bin 891 oldu. California, 3 milyon 814 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 994 binden fazla vakayla Teksas ve 2 milyon 365 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 569 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 649 ve Teksas'ta 52 bin 265 olarak kayıtlara geçti.

İŞTE EN ÇOK CAN KAYBI YAŞANAN ÜLKELER

ABD 619,343

BREZİLYA 512,819

HİNDİSTAN 396,113

MEKSİKA 232,521

PERU 191,584

RUSYA 133,282

İNGİLTERE 128,089

İTALYA 127,458

FRANSA 110,951

KOLOMBİYA 104,014

TÜRKİYE 49,524 (19.SIRADA)

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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