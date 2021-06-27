Milyonları ilgilendiren koronavirüs listesinde Türkiye detayı dikkat çekti! Can kaybı sıralaması listesinde güncellemeye gidildi

ABD'DE SON DURUM

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 366 artarak 603 bin 891'e çıktı. Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 18 bin 202 artışla 33 milyon 622 bin 123'e yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 366 artarak 603 bin 891 oldu. California, 3 milyon 814 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 994 binden fazla vakayla Teksas ve 2 milyon 365 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 569 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 649 ve Teksas'ta 52 bin 265 olarak kayıtlara geçti.