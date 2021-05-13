SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı (13 MAYIS 2021)
Son dakika | Sağlık Bakanlığı 13 Mayıs 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı. Tam kapanma ile vaka ve vefat rakamları iyileşmeye devam ediyor. Öte yandan ağır hasta ve iyileşen sayıları da iyiye işaret ediyor. İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden ilan ettiği Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu…
Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden Türkiye'nin Kovid-19 vaka, vefat, ağır hasta, iyileşen, test sayısı ile ilgili 13 Mayıs 2021'e ait tabloyu yayımladı.
VAKALAR HIZLA DÜŞÜYOR
Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 295 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 534 kişinin testi pozitif çıktı, 238 kişi hayatını kaybetti.
AĞIR HASTA VE İYİLEŞEN SAYISI
Ağır hasta sayısı 2 bin 765 oldu, 55 bin 472 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 856 bin 763'e yükseldi.
Test sayısı 50 milyon 259 bin 943'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 83 bin 996, vefat sayısı 44 bin 59, ağır hasta sayısı 2 bin 765 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4, yatak doluluk oranı yüzde 43,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU (13 MAYIS 2021)
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