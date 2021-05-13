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Haberler Sağlık Haberleri SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı (13 MAYIS 2021)

SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı (13 MAYIS 2021)

Son dakika | 13 Mayıs 2021'e ait -19 ve tablosunu açıkladı. Tam kapanma ile vaka ve vefat rakamları iyileşmeye devam ediyor. Öte yandan ağır hasta ve iyileşen sayıları da iyiye işaret ediyor. İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden ilan ettiği Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu…

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 13.05.2021 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021
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SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı 13 MAYIS 2021

covid19.saglik.gov.tr web adresinden Türkiye'nin -19 , , ağır hasta, iyileşen, test sayısı ile ilgili 13 Mayıs 2021'e ait tabloyu yayımladı.

VAKALAR HIZLA DÜŞÜYOR

Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 295 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 534 kişinin testi pozitif çıktı, 238 kişi hayatını kaybetti.

Günün verileri açıklandı! Düşüş sürüyor GÜNÜN VERİLERİ AÇIKLANDI! DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

AĞIR HASTA VE İYİLEŞEN SAYISI

Ağır hasta sayısı 2 bin 765 oldu, 55 bin 472 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 856 bin 763'e yükseldi.

Test sayısı 50 milyon 259 bin 943'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 83 bin 996, vefat sayısı 44 bin 59, ağır hasta sayısı 2 bin 765 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4, yatak doluluk oranı yüzde 43,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU (13 MAYIS 2021)

12 MAYIS

GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN KORONAVİRÜS TABLOLARI

11 MAYIS

10 MAYIS

9 MAYIS

8 MAYIS

7 MAYIS

6 MAYIS

5 MAYIS

4 MAYIS

3 MAYIS

2 MAYIS

1 MAYIS

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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