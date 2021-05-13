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11 Mayıs 2021 gününe ait koronavirüs tablosu açıklandı! Umutlandıran gelişme

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Giriş: 13.05.2021 19:58
Güncelleme:13.05.2021 20:01
Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 534 kişinin testi pozitif çıktı, 238 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasına göre, bugün yapılan testler sonucu 11 bin 534 yeni vaka tespit edildi. Vakalar arasında ise bin 238 semptomlu hasta belirlendi. Hastanelerde tedavi altında bulunan 55 bin 472 kişi sağlığına kavuşurken, 238 kişi yaşamını yitirdi. Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyona yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 44 bin 59 oldu.

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