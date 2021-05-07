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Son dakika: Dünya Sağlık Örgütünden ikinci Çin aşısı olan Sinopharm'a onay!

, Çin Devlet Kuruluşu 'ın ürettiği koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verdi. geçtiğimiz hafta Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından Çin'e geri iade edilmişti. Duterte, ülkede henüz onaylanmayan Kovid-19 aşısının kullanımının riskli olduğunu ifade etmişti.

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 07.05.2021 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021
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Son dakika: Dünya Sağlık Örgütünden ikinci Çin aşısı olan Sinopharm'a onay!

, Çin Devlet Kuruluşu 'ın ürettiği koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verdi.

FİLİPİNLER GERİ İADE ETMİŞTİ

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Çin'in bağışladığı Sinopharm şirketinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını geri almasını istedi.

Filipinler'de henüz kullanımına onay verilmeyen Sinopharm'ın Kovid-19 aşısını uygulattığı için eleştirilen Devlet Başkanı Duterte, Çin'den, bağışladığı 1000 doz aşıyı geri almasını talep etti.

Duterte, ülkede henüz onaylanmayan Kovid-19 aşısının kullanımının riskli olduğu eleştirilerini kabul ederek üzgün olduğunu dile getirdi.

Doktorların, Kovid-19 aşısı olmasını tavsiye ettiğini belirten Duterte, kendisine uygulanan Sinopharm aşısının, aşıya ilgili makamlardan onay alınmadan insani nedenlerle hastalarda kullanıldığı durum kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Öte yandan, Filipinler basınında çıkan haberlere göre Duterte, onaylanmamış aşıyı uygulatmanın tehlikeli olduğunu kaydederek "Adımlarımı takip etmeyin." ifadesini kullandı.

KORUMA ORANI AÇIKLANMIŞTI

Sinopharm'ın Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü biriminin internet sitesinde yapılan açıklamada, Covid-19 aşısı için üçüncü ve son aşama testlerin ardından onay başvurusunda bulunulduğu belirtildi.

Son aşama deneylerden elde edilen ilk verinin aşının koruyuculuğunun yüzde 79,3 olduğunu ortaya koyduğu belirtilen açıklamada, öte yandan yan etkiler, nakliye koşulları ve kullanım detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.


İlk kez son aşama deney verisine ilişkin resmi açıklama yapan Çinli şirket Sinopharm'ın Wuhan Biyolojik Ürünler Enstitüsü birimi de Covid-19'a karşı geliştirmişti. Sinopharm'ın aşısı, Batılı ülkeler ve şirketlerin geliştirdikleri gibi iki doz yapılıyor.

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